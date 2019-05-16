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جندوبة : رئيس الحكومة يسلم عقود تمليك لتجمعات سكنية

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - سلّم السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 16 ماي 2019 خلال زيارته إلى منطقة سيدي مسكين بمعتمدية غار دماء من ولاية جندوبة 6 عقود تمليك في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية.
تبلغ مساحة هذه المقاسم السكنية 2780 متر مربع.

وقد حضر موكب التسليم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي الجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب.


و جدير بالإشارة إلى أن هذه التسوية تشمل قرابة 1246 تجمعا سكنيا في كامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تقارب 11000 هك وحوالي 154 ألف مسكن معنيين بالتسوية..

  
  
     
  
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