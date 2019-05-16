جندوبة : رئيس الحكومة يسلم عقود تمليك لتجمعات سكنية

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - سلّم السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 16 ماي 2019 خلال زيارته إلى منطقة سيدي مسكين بمعتمدية غار دماء من ولاية جندوبة 6 عقود تمليك في إطار تسوية التجمعات السكنية المقامة على الأراضي الدولية بحسن النية.
تبلغ مساحة هذه المقاسم السكنية 2780 متر مربع.
وقد حضر موكب التسليم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي الجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب.
و جدير بالإشارة إلى أن هذه التسوية تشمل قرابة 1246 تجمعا سكنيا في كامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تقارب 11000 هك وحوالي 154 ألف مسكن معنيين بالتسوية..
تبلغ مساحة هذه المقاسم السكنية 2780 متر مربع.
وقد حضر موكب التسليم وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الهادي الماكني إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي الجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب.
و جدير بالإشارة إلى أن هذه التسوية تشمل قرابة 1246 تجمعا سكنيا في كامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تقارب 11000 هك وحوالي 154 ألف مسكن معنيين بالتسوية..
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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