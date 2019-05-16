طالبت فيها هيىة الدفاع باصدار بطاقات جلب في حق 3متهمين وجلب ارشيف وزارة الداخلية والتلفزة الوطنية ..هذا ما قررته العدالة الانتقالية في قضية اغتيال الشهيد صالح بن يوسف..

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

مواكبة

التهم حفظت بحكم الوفاة على الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون

- قررت ظهر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل النظر في قضية الشهيد صالح بن يوسف وتحديد موعد لها أثر الجلسة وللنظر في طلبات هيئة الدفاع الذين طلبوا اصدار بطاقات جلب في حق ثلاث متهمين على قيد الحياة كانوا على علاقة بعملية اطلاق النار على الشهيد في المانيا وجلب الارشيف الرئاسي وارشيف وزارة الداخلية للمساعدة في كشف الحقيقة وارشيف لتلفزة الوطنية التى بثت خطاب لبورقيبة يعترف فيه باغتياله لصالح بن يوسف والاستماع الى بعض السياسيين والنقابيين في تلك الفترة ...وقد حضر الجلسة عدة سياسين من بينهم قيادين بحركة النهضة منهم الحبيب اللوز وعامر العريض وعصام الشابي وعائلة الشهيد واحفاده..وكان محامي الدفاع عفيف بن يوسف صرح أمس في ندوة صحفية أن الادانة ثابتة من خلال البحث على ستة أشخاص هم الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية الأول، وحسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبدالله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز، وحميدة بنتربوت.وأضاف أن البحث أثبت مشاركة الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية والحرس الرئاسي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس ببرن (ألمانيا) في عملية الإغتيال التي جدت بألمانيا سنة 1961.كما أثبت سكوت ألمانيا على الجريمة وعدم تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم، ورغم وقوع الجريمة فوق أراضيها.وأوضح أن التهم قد حفظت بحكم الوفاة على الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون، بينما لا يزال مقر كل من عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز مجهولا، ولم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من سماعهما، لكنها في المقابل تمكنت من سماع حميدة بنتربوت.وأفاد بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد الى عبدالله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز، في حين وجهت تهمة المشاركة في القتل العمد الى حميدة بنتربوت.وقد حضر الندوة الصحفية التي عقدت أمس , نجل صالح بن يوسف لطفي بن يوسف، الذي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية الى تونس لمتابعة المحاكمة، قائلا "إن مطلب العائلة هو اعتراف الدولة التونسية بانها ارتكبت جريمة دولة وتقديم إعتذارها لعائلة الضحية ".