Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maghrour  

طالبت فيها هيىة الدفاع باصدار بطاقات جلب في حق 3متهمين وجلب ارشيف وزارة الداخلية والتلفزة الوطنية ..هذا ما قررته العدالة الانتقالية في قضية اغتيال الشهيد صالح بن يوسف..

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
باب نات - قررت ظهر اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل النظر في قضية الشهيد صالح بن يوسف وتحديد موعد لها أثر الجلسة وللنظر في طلبات هيئة الدفاع الذين طلبوا اصدار بطاقات جلب في حق ثلاث متهمين على قيد الحياة كانوا على علاقة بعملية اطلاق النار على الشهيد في المانيا وجلب الارشيف الرئاسي وارشيف وزارة الداخلية للمساعدة في كشف الحقيقة وارشيف لتلفزة الوطنية التى بثت خطاب لبورقيبة يعترف فيه باغتياله لصالح بن يوسف والاستماع الى بعض السياسيين والنقابيين في تلك الفترة ...

مواكبة
وقد حضر الجلسة عدة سياسين من بينهم قيادين بحركة النهضة منهم الحبيب اللوز وعامر العريض وعصام الشابي وعائلة الشهيد واحفاده..



التهم حفظت بحكم الوفاة على الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون

وكان محامي الدفاع عفيف بن يوسف صرح أمس في ندوة صحفية أن الادانة ثابتة من خلال البحث على ستة أشخاص هم الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية الأول، وحسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبدالله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز، وحميدة بنتربوت.

وأضاف أن البحث أثبت مشاركة الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية والحرس الرئاسي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس ببرن (ألمانيا) في عملية الإغتيال التي جدت بألمانيا سنة 1961.

كما أثبت سكوت ألمانيا على الجريمة وعدم تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم، ورغم وقوع الجريمة فوق أراضيها.

وأوضح أن التهم قد حفظت بحكم الوفاة على الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون، بينما لا يزال مقر كل من عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز مجهولا، ولم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من سماعهما، لكنها في المقابل تمكنت من سماع حميدة بنتربوت.

وأفاد بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد الى عبدالله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز، في حين وجهت تهمة المشاركة في القتل العمد الى حميدة بنتربوت.

وقد حضر الندوة الصحفية التي عقدت أمس , نجل صالح بن يوسف لطفي بن يوسف، الذي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية الى تونس لمتابعة المحاكمة، قائلا "إن مطلب العائلة هو اعتراف الدولة التونسية بانها ارتكبت جريمة دولة وتقديم إعتذارها لعائلة الضحية ".

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 182378

Bensa94  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 21h 54m |           
Ben Youssef voulait reprendre le pouvoir à Bourguiba quitte à l'assassiner, il a fomenter un soulèvement du Sud qui n'a pas suivi ce BenYoussef et qui est allé se réfugier en Egypte et demander de l'aide à Nasser qui a refusé.
Nasser revendiquait le Panarabisme et BenYoussef le Panislamisme ...
Ben Youssef avait commissionné 2 proches de son mouvement pour éliminer Bourguiba. Ce dernier et son ministre de l'Intérieur, le regretté Taïeb Mehiri, les avaient retournés contre lui, voilà la vrai histoire et Bourguiba les a décoré ...
Ahmed Mestiri et Mohammed Masmoudi et surtout Bechir Ben yahmed patron du jpournal Jeune AFrique sont encore en vie pour témoigner de cette époque et de la vérité sur la mort de Ben Youssef, il a été assassiné par des youssefistes ... ( source jeune afrique )

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 18h 29m |           
سفارة تونس ببرن (ألمانيا)...بــــــــون
.…وما هي صفة السبسي من القضية

MedTunisie  ()  |Mercredi 15 Mai 2019 à 17h 28m |           
اين هو ذلك السمسار كرشيد الذي برز كمحامي لليوسيين



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