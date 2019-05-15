زيادة النمو ب1،1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2019

Mercredi 15 Mai 2019



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تراجع قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة ب2018

قطاع الخدمات المسوقة: ارتفاع القيمة المضافة بـ2،9 بالمائة مقارنة ب2018

- سجل الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثي الأول من سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 1،1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الأول من 2018 وبنسبة 0،1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من 2018، وفق المعهد الوطني للإحصاء.وتقلصت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من 2019 بنسبة 0،6 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018.ويعود هذا التراجع، أساسا، إلى تقلص الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 9،6 بالمائة نتيجة التراجع الملحوظ في انتاج زيت الزيتون.كما سجل قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تراجعا يقدر على التوالي ب0،5 بالمائة وبــ0،9 بالمائة.في المقابل زادت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 3،2 بالمائة وفي قطاع الصناعات الكيمائية بنسبة 22،6 بالمائة مقابل 23،9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2018.وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2019 بنسبة 0،8 بالمائة وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 وارتفاعا بنسبة 1،2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاخير من 2018.ويفسر ذلك بالتراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10،8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، اذ تراجع معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى حوالي 38،1 ألف برميل يوميا بعد أن كان هذا المعدل في حدود 40،5 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وارتفعت في المقابل القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 35،3 بالمائة تبعا لتضاعف انتاج الفسفاط، وقد تم انتاج حوالي 0،9 مليون طن من هذه المادة خلال الثلاثي الأول من 2019 مقابل 0،4 مليون طن خلال الفترة ذاتها من 2018.وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإنتاج الثلاثي من الفسفاط كان يقدر بـحوالي مليوني طن قبل سنة 2011.كما سجل قطاع البناء نموا إيجابيا بنسبة 1،4 بالمائة مدعما بذلك المنحى الإيجابي، الذي عرفه خلال الأشهر الثلاثة الثانية من 2018.وواصل النسق الإيجابي ملازمة قطاع الخدمات المسوقة ليسجل زيادة بنسبة 2،9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2019 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018.ويفسر ذلك بارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته، على غرار قطاع خدمات النزل والمطاعم والمقاهي، الذي تطوّر بنسبة 7،2 بالمائة وقطاع خدمات النقل، الذي تطور بـ0،4 بالمائة.وتم، إلى جانب ذلك، تسجيل نمو ايجابي بـ4،1 بالمائة في قطاعي خدمات المواصلات والخدمات المالية.وبالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة، أساسا، (الخدمات المسداة من قبل الإدارة) فقد تم تسجيل نمو بنسبة 0،4 بالمائة.في المقابل سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا طفيفا بنسبة 0،7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 ، نتيجة التراجع الهام في انتاج الزيتون مقارنة بالموسم الفلاحي 2017 / 2018.وتتوقع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان يسجل القطاع الفلاحي لكامل سنة 2019 نموا إيجابيا تبعا لمؤشرات عن تحصيل صابة واعدة للحبوب.