كانت تتنقل من سوسة وتصعد للجبل ..6 سنوات سجنا في حق فتاة كانت تزود شقيقها الارهابي بمعدات الكترونية..

Mercredi 15 Mai 2019



باب نات

- اصدرت اليوم الاربعاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب6 سنوات سجنا في حق فتاة وجهت لها تهمتى توفير معدات لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال بطاقة تعريف وطنية على ملك الغير المرتبطة بارهابية وذلك بسبب تورطها في تقديم معدات الكترونية لفائدة شقيقها الذي يقاتل ضمن كتيبة عقبة ابن نافع بالشعانبي منذ 2014. ..وقد كان منطلق القضية ورود معلومات على مسامع الوحدات الأمنية بالقصرين مفادها تردد فتاة غريبة عن المنطقة على محيط جبل الشعانبي فتم نصب كمين لها وألقى عليها القبض وبحوزتها هواتف جوالة وبطاقات شحن الكترونية وشرائح هواتف جوالة وبالتحري معها اعترفت بانها قدمت من سوسة وانها كانت بصدد الصعود للجبل للالتقاء بشقيقها الذي يقاتل ضمن كتيبة عقبة ابن نافع منذ سنوات وقد اتصل بها عبر الفايس بوك لتمكينه من تلك المعدات الالكترونية ...