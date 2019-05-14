تسجيل عجز في الميزان التجاري الغذائي خلال الاربعة اشهر الاولى من 2019

Mardi 14 Mai 2019



وات

- bسجل الميزان التجاري الغذائي عجز بقيمة 364،8 مليون دينار (ما يمثل 5،7 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 مقابل فائض بـ 219،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2018.ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع قيمة الواردات الغذائية بنسبة 18،6 بالمائة مقابل تقلص الصادرات بـ12 بالمائة وبلغت بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات 83،1 بالمائة مقابل 112،1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.وتقلصت الصادرات من المواد الغذائية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018 نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون بنسبة 43 بالمائة من حيث القيمة (579 م د مقابل 1016 م د) و40 بالمائة من حيث الكمية (65 ألف طن مقابل 107 ألف طن).يذكر أنه دون اعتبار عائدات زيت الزيتون تكون الصادرات الغذائية قد تطورت بنسبة 19بالمائة، وذلك بفضل نمو عائدات التمور بنسبة 15بالمائة والقوارص بـنسبة 25 بالمائة ومنتجات البحر بنسبة 35 بالمائة، علاوة على تحسن قيمة صادرات الخضر الطازجة بنسبة 25 بالمائة ومصبرات الخضر والغلال والأسماك بـ46 بالمائة، بالإضافة إلى تطور صادرات العجين الغذائي بنسبة 70 بالمائة والغلال بنسبة 45 بالمائة (وخاصة منها مادة الدلاع والخوخ والمشمش والرمان) اذ تم تصدير خلال هذه الفترة ما يعادل 36 ألف طن.وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال الاشهر الأربعة الأولى من 2019 مثلت 11،4 بالمائة من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 15 بالمائة خلال الفترة ذاتها في 2018.في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية الى موفى أفريل 2019 حوالي 2158،8 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 18،6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من2018، جراء ارتفاع واردات بعض المواد الغذائية على غرار القمح الصلب (22 بالمائة) والقمح اللين (50 بالمائة) نتيجة ارتفاع أسعارها العالمية، والشعير (126بالمائة) والذرة الصفراء (32بالمائة) بفعل تفاعل ارتفاع الكميات والأسعار العالمية، بالإضافة إلىارتفاع وتيرة توريد مواد غذائية أخرى كمشتقات الحليب (31 بالمائة) والشاي والموز بنسب ناهزت على التوالي 40 بالمائة و10بالمائة.في ما تقلصت قيمة واردات بعض المنتجات الغذائية الأخرى خلال هذه الفترة على غرار مادة السكر والزيوت النباتية والبطاطا على التوالي بنسبة 27 بالمائة و7 بالمائة و64 بالمائة نتيجة تراجع الكميات الموردة.وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الواردات الغذائية الى نهاية أفريل 2019 سجلت استقرارا في حدود 9،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.