بن قردان: إيقاف 13 شخصا اجتازوا الحدود البرية في اتجاه التراب التونسي

Jeudi 09 Mai 2019
وات - ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان، تمكنت فجر اليوم الخميس وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، من ايقاف 13 شخصا اجتازوا الحدود بمنطقة بنقردان (ولاية مدنين).
وجاء في بلاغ للوزارة نشرته اليوم الخميس أن الوحدات العسكرية العاملة في ذلك القطاع أوقفت فجر اليوم الخميس (الساعة الثالثة ونصف صباحا ) سبعة أشخاص دون وثائق هوية، ستة منهم من الجنسية الصومالية وواحد ايفواري، تتراوح أعمارهم بين 14و 28 سنة.
وتمكنت نفس الوحدات ليلة البارحة وعلى الساعة الحادية عشر ونصف ليلا من ايقاف ستة أشخاص دون وثائق هوية، اربعة من جنس الاناث واثنين من الذكور، من الجنسية المالية وتتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة.
وصرحوا جميعا أنهم كانوا ينوون اجتياز الحدود قادمين من ليبيا في اتجاه التراب الوطني و تم تسليمهم الى وحدات الحرس الوطني لإتمام الاجراءات القانونية في شأنهم.
وتمكنت أول أمس التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين، من إيقاف شخصين صرحا أنهما من السودان وكانا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة في اتجاه التراب التونسي.
وجاء في بلاغ للوزارة نشرته اليوم الخميس أن الوحدات العسكرية العاملة في ذلك القطاع أوقفت فجر اليوم الخميس (الساعة الثالثة ونصف صباحا ) سبعة أشخاص دون وثائق هوية، ستة منهم من الجنسية الصومالية وواحد ايفواري، تتراوح أعمارهم بين 14و 28 سنة.
وتمكنت نفس الوحدات ليلة البارحة وعلى الساعة الحادية عشر ونصف ليلا من ايقاف ستة أشخاص دون وثائق هوية، اربعة من جنس الاناث واثنين من الذكور، من الجنسية المالية وتتراوح أعمارهم بين 25 و33 سنة.
وصرحوا جميعا أنهم كانوا ينوون اجتياز الحدود قادمين من ليبيا في اتجاه التراب الوطني و تم تسليمهم الى وحدات الحرس الوطني لإتمام الاجراءات القانونية في شأنهم.
وتمكنت أول أمس التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين، من إيقاف شخصين صرحا أنهما من السودان وكانا بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة في اتجاه التراب التونسي.
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