نبيل القروي في حوار مع ''لوفيغارو'' : تونس أصبحت دولة بوليسية

Mardi 07 Mai 2019



باب نات

Nabil Karoui: «La Tunisie est en train de redevenir un Etat-policier»

في حوار له نشر على موقع صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان،أعتبر نبيل القروي صاحب قناة نسمة بأن تونس قد تحولت إلى دولة بوليسية في ظل حكم يوسف الشاهد الذي يسعى إلى تكميم الأفواه و تدجين الإعلام و حبس المدونين ،حيث دفعت قناة نسمة ثمن عدم إنسياقها وراء توجهات الحكومة و ذلك حسب تعبيرهو عن موقفه من الإسلاميين و حركة النهضة قال القروي بأن الإسلاميين إلتزموا بالدستور و هم الآن يمارسون السياسة بشكل برغماتي غير أن سعيهم إلى التأقلم مع المشهد دفعهم إلى دعم حكومة يوسف الشاهد الفاشلة .و أعرب القروي عن قلقه من مساعي الحكومة إلى المشاركة في الإنتخابات عبر حزب سياسي و هو ما يمكن أن يؤثر على نزاهة الإنتخابات و شفافيتها .و عن نشاطه الجمعياتي إعتبر القروي و أنه بعد وفاة نجله قرر الدخول للعمل الإنساني عبر جمعية "خليل تونس " وهي جمعية أشبه بالصليب الأحمر تجوب البلاد و تقوم بتقديم الإعانات للمحتاجين عبر التبرعات التي تتحصل عليها الجمعية من داخل البلاد و خارجها عبر إشعاع قناة نسمة