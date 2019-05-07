نبيل القروي في حوار مع ''لوفيغارو'' : تونس أصبحت دولة بوليسية

Mardi 07 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - في حوار له نشر على موقع صحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان
Nabil Karoui: «La Tunisie est en train de redevenir un Etat-policier»
،أعتبر نبيل القروي صاحب قناة نسمة بأن تونس قد تحولت إلى دولة بوليسية في ظل حكم يوسف الشاهد الذي يسعى إلى تكميم الأفواه و تدجين الإعلام و حبس المدونين ،حيث دفعت قناة نسمة ثمن عدم إنسياقها وراء توجهات الحكومة و ذلك حسب تعبيره
و عن موقفه من الإسلاميين و حركة النهضة قال القروي بأن الإسلاميين إلتزموا بالدستور و هم الآن يمارسون السياسة بشكل برغماتي غير أن سعيهم إلى التأقلم مع المشهد دفعهم إلى دعم حكومة يوسف الشاهد الفاشلة .
و أعرب القروي عن قلقه من مساعي الحكومة إلى المشاركة في الإنتخابات عبر حزب سياسي و هو ما يمكن أن يؤثر على نزاهة الإنتخابات و شفافيتها .
و عن نشاطه الجمعياتي إعتبر القروي و أنه بعد وفاة نجله قرر الدخول للعمل الإنساني عبر جمعية "خليل تونس " وهي جمعية أشبه بالصليب الأحمر تجوب البلاد و تقوم بتقديم الإعانات للمحتاجين عبر التبرعات التي تتحصل عليها الجمعية من داخل البلاد و خارجها عبر إشعاع قناة نسمة
،أعتبر نبيل القروي صاحب قناة نسمة بأن تونس قد تحولت إلى دولة بوليسية في ظل حكم يوسف الشاهد الذي يسعى إلى تكميم الأفواه و تدجين الإعلام و حبس المدونين ،حيث دفعت قناة نسمة ثمن عدم إنسياقها وراء توجهات الحكومة و ذلك حسب تعبيره
و عن موقفه من الإسلاميين و حركة النهضة قال القروي بأن الإسلاميين إلتزموا بالدستور و هم الآن يمارسون السياسة بشكل برغماتي غير أن سعيهم إلى التأقلم مع المشهد دفعهم إلى دعم حكومة يوسف الشاهد الفاشلة .
و أعرب القروي عن قلقه من مساعي الحكومة إلى المشاركة في الإنتخابات عبر حزب سياسي و هو ما يمكن أن يؤثر على نزاهة الإنتخابات و شفافيتها .
و عن نشاطه الجمعياتي إعتبر القروي و أنه بعد وفاة نجله قرر الدخول للعمل الإنساني عبر جمعية "خليل تونس " وهي جمعية أشبه بالصليب الأحمر تجوب البلاد و تقوم بتقديم الإعانات للمحتاجين عبر التبرعات التي تتحصل عليها الجمعية من داخل البلاد و خارجها عبر إشعاع قناة نسمة
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