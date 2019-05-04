وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة عمل إلى كل من الأرجنتين والأوروغواي

Samedi 04 Mai 2019



باب نات

- بدعوة من نظيريه الأرجنتيني، Jorge Faurie، والأوروغواياني Rodolfo Nin Novoa، يؤدّي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي،، زيارتي عمل إلى الأرجنتين يومي 06 و07 ماي و إلى الأوروغواي يوم 08 ماي 2019.وتندرج هاتان الزيارتان وفق بلاغ لوزارة الخارجية في إطار حرص الدبلوماسية التونسية على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين وتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين تونس ودول أمريكا اللاتينية ومع التجمعات الإقليمية وخاصة منها مجموعة السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية (المركوسور) التي تعد من أكبر وأهم التجمعات الاقتصادية في العالم.وتأتي زيارة الوزير إلى الأرجنتين لتأكيد الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية مع هذا البلد الصديق وفرصة لمتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي كان أداها وزير الشؤون الخارجية والديانة الأرجنتيني إلى بلادنا في أفريل 2018، ولبحث سبل مزيد تعزيز علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات.كما ستُمثّل الزيارة التي سيؤديها وزير الشؤون الخارجية إلى الأوروغواي، وهي الأولى من نوعها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مناسبة هامة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون ووضع الإطار القانوني المنظم لها.كما سوف تمكن هاتان الزيارتان من تبادل وجهات النظر مع سامي المسؤولين في هذين البلدين بشأن المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وحشد الدعم لترشّح تونس للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.وينتظر أن تتوج الزيارتان بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين تونس وكل من الأرجنتين والأوروغواي، التي من شأنها إعطاء دفع مهم للتعاون الثنائي مع هذين البلدين.