محمد عبو : ''الخماسية القادمة سوف تكون عجافا .. ويجب انتخاب الأشخاص الذين يحترمون قوانين الدولة ومؤسساتها''

Mercredi 01 Mai 2019



وات

- قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، "إن الخماسية القادمة سوف تكون عجافا وذلك بسبب المناخ السياسي والاقتصادي البائس والفشل الذريع الذي ما انفكت تشهده البلاد واستغلال رجال الأعمال لتمويل الحملات الانتخابية للسياسيين الفاسدين"، وفق تعبيره.وأضاف عبو قوله، لدى إشرافه مساء اليوم الاربعاء بصفاقس على لقاء حواري حول ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، "إن انقاذ البلاد من الأزمة التي تمر بها يتم حتما عبر انتخاب الأشخاص الذين لهم قدرة على الحكم ويحترمون قوانين الدولة ومؤسساتها سواء كان شخصه أو غيره"، مشيرا إلى أن الحكام الفاسدين يجب اسقاطهم عبر صناديق الاقتراع.وأبرز أن حزب التيار الديمقراطي "في خصومة متواصلة مع الحكام من أجل التصدي لمنظومة الفساد واستكمال مسار العدالة الانتقالية والحفاظ على مكاسب الدولة المدنية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والخاصة وتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الشامل.من جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، رضا الزغمي، "إن الثورة باب فتح ولن يغلق إلا بتحقيق أهدافها، وفق تعبيره.وتساءل عدد من المتدخلين عن رؤية وبرنامج محمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة، بشأن المشاكل البيئية التي تعيشها ولاية صفاقس والمشاريع المعطلة وغياب مواقع الترفيه بها بصفة خاصة وحل معضلة النقل العمومي في تونس والقضاء على منظومة الفساد ورؤيته حول الأحداث الجارية في ليبيا والجزائر والعلاقات الديبلوماسية الخارجية.وفي رده على تساؤلات المتدخلين، قال محمد عبو إن المشاكل البيئية التي تعيشها ولاية صفاقس، ولا سيما منها السياب والمشاريع الكبرى المعطلة، تستوجب إرادة سياسية قوية لحلها وإن حزب التيار الديمقراطي بعيد كل البعد عن الجهويات باعتبار أنه يكاد يكون ممثلا في كل ولايات الجمهورية.وأكد من جهة أخرى أن تونس في حاجة إلى الحفاظ على علاقاتها الديبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة مع الحفاظ على سيادة قرارها وحماية حدودها.يذكر أنه تم بالمناسبة تدشين المقر الجديد لحزب التيار الديمقراطي بساقية الزيت (الضاحية الشمالية لولاية صفاقس).