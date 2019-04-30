بنك الاسكان يغير اسمه الى BH Bank

Mardi 30 Avril 2019



وات

- أعلن بنك الاسكان، الثلاثاء، عن تغيير اسمه ليصبح "بي هاش بنك" عوضا عن "بنك الاسكان" باعتبار ان مصطلح "بي هاش " هو الاكثر تداولا واستعمالا من قبل حرفائه.وأضاف في بلاغ له ان هذا التغيير سيكون مرفوقا في مرحلة ثانية بهوية مرئية جديدة سيتم تعميمها على كامل شبكة فروعه والتعريف بها من خلال حملة اشهارية واسعة النطاق.ومكن البنك ، الذي أنشأ في الاصل كصندوق قومي للادخار السكني سنة 1974 ليتم تحويله الى بنك تجاري شامل سنة 1989، أكثر من 700 الف عائلة تونسية من الحصول على مسكن اضافة الى المساهمة في تطور قطاع البعث العقاري وبعث عشرات الالاف من الشركات الصغرى والمتوسطة.وسجلت مؤشرات البنك المؤقتة للثلاثي الاول من سنة 2019، زيادة في ودائع الحرفاء بقيمة 7ر883 مليون دينار اي بنسبة 60 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 فيما بلغت الزيادة في تمويل الاقتصاد 70 مليون دينار اي بنسبة 7ر0 بالمائة.وتطور الناتج البنكي الصافي بنسبة 2ر24 بالمائة (7ر21 مليون دينار) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، وفق ذات البلاغ .