سوسة:إدارة مستشفى سهلول تكفلت بتوفير الإقامة لكل من اتصل بها من ذوي المصابين في حادث السبالة

Mardi 30 Avril 2019



وات

- اكد المدير العام للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لطفي بوبكر ان إدارة المستشفى تكفلت بتوفير الإقامة لكل من اتصل بها من ذوي المصابين في حادث السبالة من ولاية سيدي بوزيد الذين تم ايواؤهم بالمستشفى منذ يوم السبت الماضي نافيا نفيا قاطعا ما يتم ترويجه بمواقع التواصل الاجتماعي حول ظروف الإقامة السيئة التي يعاني منها والد فتاة مصابة تم ايواؤها بقسم جراحة الاعصاب.كما اكد في تصريح لمراسل وات بالجهة ان اخت الفتاة المصابة في الحادث مقيمة معها منذ اليوم الأول في نفس الغرفة بقسم جراحة الاعصاب مضيفا ان مركز الايواء الاجتماعي التابع للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة وفر مقر إقامة لوالد الفتاة المصابة.وأشار الى ان إدارة المستشفى على استعداد لتوفير غرفة لوالد الفتاة ليقيم بها الى حين تعافي ابنته مؤكدا بالمناسبة ان الإطارات الصحية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تواصل تقديم الخدمات العلاجية للمصابين الثلاثة واصفا حالتهم الصحية بالمستقرة حاليا على ان يغادروا المستشفى في اقرب الاجال وفق تقديره يذكر ان ثلاثة مصابين من بين جرحى حادث السبالة بولاية سيدي بوزيد تم ايواؤهم بالمستشفى منذ ذظر يوم السبت الماضي وهم شابان في العشرينات من العمر وطفلة تبلغ من العمر 12 سنة .