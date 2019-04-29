جديد قضية كاتب الدولة السابق للمناجم هاشم الحميدي

Lundi 29 Avril 2019
عقدت عائلة كاتب الدولة السابق للمناجم هاشم الحميدي ومحاميه، يوم الإثنين، ندوة صحفية لتوضيح حقائق ومستجدات بخصوص القضية المتعلقة بفساد مالي لعدد من المسؤولين من بينهم الحميدي المتعلقة اساسا بتلقي رشوة في شكل ساعة رولاكس "Rolex" من طرف رجل اعمال عراقي والتي على اثرها وقع ايداع الحميدي السجن.
واكد محامي هشام الحميدي الاستاذ انيس سويعي ان رجل الاعمال العراقي لم يكن الا وسيطا في صفقة بيع وشراء اسمدة بين شركة عراقية وتونس وانه بسبب تعطل هذه الصفقة لشبهات تتعلق بهذا الوسيط، إدعى الوسيط العراقي انه قدم ساعتين رولاكس لكاتب الدولة وعن طريقه لمسؤول اخر لإحداث ارباك على المستوى التونسي واسترجاع مبلغ 500 الف دولار كان قد قدمه لتونس في شكل ضمان لهذه الصفقة.
Credits Shems FM
كما اكد المحامي ان الشاكي قدم فاتورتين في الساعتين محل الاتهام ولكن بعد البحث اتضح ان هذه الفواتير ليس لها اساس من الصحة وهو ما يفند ادعاء هذا الوسيط بانه قدم الساعتين لكاتب الدولة هشام الحميدي .
كما اعتبرت عائلة الحميدي ان التهمة كيدية وان القضية قضية وطنية وعلى الرأي العام مواكبة كل تطوراتها للمساعدة على كشف الحقيقة التي تمس من صورة تونس.
المصدر - شمس
واكد محامي هشام الحميدي الاستاذ انيس سويعي ان رجل الاعمال العراقي لم يكن الا وسيطا في صفقة بيع وشراء اسمدة بين شركة عراقية وتونس وانه بسبب تعطل هذه الصفقة لشبهات تتعلق بهذا الوسيط، إدعى الوسيط العراقي انه قدم ساعتين رولاكس لكاتب الدولة وعن طريقه لمسؤول اخر لإحداث ارباك على المستوى التونسي واسترجاع مبلغ 500 الف دولار كان قد قدمه لتونس في شكل ضمان لهذه الصفقة.
Credits Shems FM
كما اكد المحامي ان الشاكي قدم فاتورتين في الساعتين محل الاتهام ولكن بعد البحث اتضح ان هذه الفواتير ليس لها اساس من الصحة وهو ما يفند ادعاء هذا الوسيط بانه قدم الساعتين لكاتب الدولة هشام الحميدي .
كما اعتبرت عائلة الحميدي ان التهمة كيدية وان القضية قضية وطنية وعلى الرأي العام مواكبة كل تطوراتها للمساعدة على كشف الحقيقة التي تمس من صورة تونس.
المصدر - شمس
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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