صرف القسط الرابع من الزيادة في جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية

Jeudi 25 Avril 2019
وات - اعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، انه تم صرف القسط الرابع من الزيادة في جرايات التقاعد لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين في الصندوق وذلك يوم 24 افريل بالنسبة للجرايات التي تصرف عن طريق الحسابات والحوالات البريدية ويوم 25 افريل 2019 بالنسبة الى الجرايات المحولة بالحسابات البنكية.
وبين الصندوق، في بلاغ له الخميس، ان قيمة الزيادة قد حددت بالاستناد الى الزيادات العامة والخصوصية للاجور المسندة لفائدة الاعوان النشيطين للمنتمين لنفس القطاع سنتي 2017 و2018 مشيرا الى ان القيمة الجملية لهذه الزيادات قدرت بحوالي 42 مليون دينار ستصرف لفائدة قرابة 247 الف منتفع وذلك ليوم 24 افريل 2019.
وكان الصندوق قد قام بصرف الاقساط الثلاثة السابقة في اوت واكتوبر 2018 وجانفي 2019 طبقا لما نص عليه الامر الحكومي المنظم لهذا الاجراء، وبكلفة جملية ناهزت 168 مليون دينار.
واكد من جهة اخرى انه سيتم صرف، مستحقات اصحاب الجرايات (360 الف شخص) بعنوان شهر افريل 2019 بداية من يوم 26 افريل 2019 بكلفة جملية تقدر ب337 مليون دينار.
وبين الصندوق، في بلاغ له الخميس، ان قيمة الزيادة قد حددت بالاستناد الى الزيادات العامة والخصوصية للاجور المسندة لفائدة الاعوان النشيطين للمنتمين لنفس القطاع سنتي 2017 و2018 مشيرا الى ان القيمة الجملية لهذه الزيادات قدرت بحوالي 42 مليون دينار ستصرف لفائدة قرابة 247 الف منتفع وذلك ليوم 24 افريل 2019.
وكان الصندوق قد قام بصرف الاقساط الثلاثة السابقة في اوت واكتوبر 2018 وجانفي 2019 طبقا لما نص عليه الامر الحكومي المنظم لهذا الاجراء، وبكلفة جملية ناهزت 168 مليون دينار.
واكد من جهة اخرى انه سيتم صرف، مستحقات اصحاب الجرايات (360 الف شخص) بعنوان شهر افريل 2019 بداية من يوم 26 افريل 2019 بكلفة جملية تقدر ب337 مليون دينار.
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