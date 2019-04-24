30 افريل 2019 آخر اجل للانتفاع بالعفو الجبائي وفق الفصل 73 من قانون المالية 2019

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- أفادت وزارة الماليّة، ان يوم 30 افريل 2019 هو آخر اجل للانتفاع بالعفو الجبائي بالنسبة للمطالبين بالأداء، أصحاب الملفات موضوع إعلامات بالمراجعة الجبائية الصادرة قبل غرة جانفي 2019 وتم تبليغ نتائجها بعد ذلك التاريخ.وأكدت الوزارة في بلاغ لها الاربعاء، إمكانية إبرام روزنامة خلاص حسب أهميّة الدين، وذلك في أجـل أقصاه يوم 30 أفريـل 2019.ويشار الى ان قانون المالية لسنة 2019 تضمن في فصله 73 اجراء يتعلق بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالاداء.وينص الفصل على "ان يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التّأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة افريل 2019 وتسديد المبالغ المتخلدة على اقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الاول منها قبل التاريخ المذكور.وتضبط روزنامة الدفع قبل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزارة المالية حسب اهمية المبالغ".