سفيان طوبال: حافظ يُشوش على النداء وعلى الأقلية الاعتراف بنتائج المؤتمر الإنتخابي

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - دعا اليوم رئيس اللجنة المركزية لحزب نداء تونس (اجتماع الحمامات) سفيان طوبال من وصفهم بالأقلية في الحزب (اجتماع المنستير) إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات، معتبرا ما يقوم به حافظ قايد السبسي تشويشا على الحزب.
وطالب طوبال في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش اجتماع في القيروان، الأقلية في حركة نداء تونس وشق حافظ قايد السبسي بضرورة أن يؤمنوا بنتائج المؤتمر الإنتخابي والانخراط في المجموعة.
وشدّد المتحدث على أن نداء تونس ستقطع مع القرارات الشخصية والإنفرادية.
Credits Shems FM
وكان عُقد مؤتمران متوازيان لحركة "نداء تونس" أسفرا عن انتخاب رئيسين للجنة المركزية، في تجسيد للانقسام داخل الحزب، قبل أشهر من انتخابات برلمانية ورئاسية.
ففي مدينة المنستير، جرى انتخاب حافظ قايد السبسي، رئيسا للجنة المركزية.
بموازاة ذلك، عُقد مؤتمر آخر، السبت، لمجموعة معارضة لحافظ، في مدينة الحمامات، بدعوة من رئيسة مؤتمر "نداء تونس"، سميرة بالقاضي، وتم انتخاب القيادي بالحزب، سفيان طوبال، رئيسا للجنة المركزية.
وطالب طوبال في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش اجتماع في القيروان، الأقلية في حركة نداء تونس وشق حافظ قايد السبسي بضرورة أن يؤمنوا بنتائج المؤتمر الإنتخابي والانخراط في المجموعة.
وشدّد المتحدث على أن نداء تونس ستقطع مع القرارات الشخصية والإنفرادية.
Credits Shems FM
وكان عُقد مؤتمران متوازيان لحركة "نداء تونس" أسفرا عن انتخاب رئيسين للجنة المركزية، في تجسيد للانقسام داخل الحزب، قبل أشهر من انتخابات برلمانية ورئاسية.
ففي مدينة المنستير، جرى انتخاب حافظ قايد السبسي، رئيسا للجنة المركزية.
بموازاة ذلك، عُقد مؤتمر آخر، السبت، لمجموعة معارضة لحافظ، في مدينة الحمامات، بدعوة من رئيسة مؤتمر "نداء تونس"، سميرة بالقاضي، وتم انتخاب القيادي بالحزب، سفيان طوبال، رئيسا للجنة المركزية.
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Par:dallalihtm (Europe )
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