بنزرت: تقدّم أشغال عدد من مشاريع تهذيب وتجديد محطات الضخّ بالجهة

Samedi 20 Avril 2019



وات

- أكد المدير الجهوي لديوان التطهير ببنزرت، حمادي القبطني، أن أشغال تجديد وتهذيب منشآت الضخّ التابعة للديوان بكل من منطقتي الكورنيش وحسن النوري ببنزرت الشمالية والمنطقة الصناعية بمعتمدية منزل جميل، والتي قدرت تكلفتها بـ2م د، تجاوزت نسبة إنجازها الـ60 بالمائة.وأوضح في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، في أعقاب زيارة متابعة للأشغال، بحضور مصالح بلديّة الجهة والتجهيز والسلط المحلية، أنه من المنتظر استكمال جميع مراحل المشروع مع مع موفى شهر جويلية المقبل.ويشار إلى أن هذه الزيارة، شملت أيضا معاينة إنطلاق مشروع ردم وشفط المياه الراكدة بمحيط سبخة سيدي سالم، المنجز من قبل مصالح الولاية والبلدية وإدارتي التجهيز والتطهير، في إطار عمل تشاركي للحد من انتشار البعوض (الناموس) والقضاء على مكامنه، قبل حلول الموسم الصيفي.