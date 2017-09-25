إستعداد البنك العالمي لمزيد دعم تونس ومساندتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية

وتطرق اللقاء، وفق بلاغ اصدرته الوزراة، إلى التعاون المالي والفنّي القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية وبرنامج العمل بالنسبة للمرحلة القادمة اضافة الى زيارة نائب رئيس البنك العالمي، حافظ غانم، إلى تونس خلال الأسبوع القادم ومشاركة تونس في الإجتماعات السنوية للبنك العالمي التي ستلتئم بواشنطن بداية الشهر القادم "والتي ستكون مناسبة للتباحث مع كبار مسؤولي البنك حول مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية والأولويات التنموية وما تتطلبه من دعم ومساندة".
وتمّ في ذات السياق التطرّق إلى مدى التقدّم في تنفيذ بعض الإتفاقيات المالية مع التأكيد على أهميّة التسريع في الإنجاز بالإضافة إلى إستعراض البرامج التي هي بصدد التنفيذ حاليا وكذلك برامج سنة 2018.
وأكد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري بالمناسبة، تطور علاقات التعاون بين الجانبين على المستويين المالي والفني خاصة خلال الفترة الأخيرة مشددا على مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يضمن النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع.
Publié le:2017-09-25 17:24:44
Par:ra7ala (Saudi Arabia ) Par Mobile
Sur: لطفي زيتون يعلق على المساواة في الميراث: الإسلام أعطى الحد الأدنى للمرأة