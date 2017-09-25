مواطنون يغلقون الطريق الوطنية عدد3 بمدينة توزر على مستوى مدخل منطقة حلبة

وبين عدد من المحتجين في تصريح لمراسلة (وات) أن "تأخر تعبيد الطريق، رغم انطلاقه منذ عدة أشهر، انجر عنه تراكم الأتربة والغبار بشكل يومي بما أصبح يهدد صحة مواطني المنطقة" وفق تأكيدهم، مطالبين السلط الجهوية بالتدخل لدى المقاول "للتسريع في تنفيذ المشروع".
وطالب المحتجون الى جانب ذلك ب"الإسراع في انجاز التسوية العقارية لمنطقتهم، والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي للمساكن التي تفتقر لهذا المرفق الحيوي"، واشاروا الى "تقديم أكثر من 100 مطلب للربط بالماء الصالح للشرب، إلا أن بلدية المكان ترفض اسناد الرخص الضرورية إلا بعد استكمال التسوية العقارية".
وتم خلال جلسة بمقر ولاية توزر جمعت المحتجين والكاتب العام للولاية ومعتمدة توزر رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية المكان وكاتب عام البلدية، الاتفاق على مجموعة من الحلول الأولية بحسب كاتب عام الولاية زياد البكري الذي أوضح في تصريح لمراسلة (وات) أنه "تم التعهد بأن يتم رش الطريق بالمياه يوميا للتقليص من حدة انبعاث الغبار، بالتنسيق بين المقاول والبلدية"، واوضح أن "مشروع تعبيد الطريق الرئيسية بالمنطقة تنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني وتنتهي آجاله في فيفري 2018، إلا أنه سيتم دعوة المقاول للتسريع في تعبيده قبل الموعد المحدد".
ولفت الى أنه "سيتم ربط كافة المساكن الموجودة على واجهة الطريق بالماء الصالح للشرب قبل انطلاق التعبيد، إضافة الى الاتفاق على تركيز حواجز قبالة المدرسة الابتدائية بالمنطقة لتفادي حوادث المرور باعتبار وجودها في واجهة الطريق الرئيسية".
Publié le:2017-09-25 15:38:16
Par:falfoul (Tunisia ) Par Mobile
Sur: المنزه الخامس: مواطن ''يحفر'' ''الطريق المعبد'' لمنع مرور السيارات من امام منزله