الاتفاق على تأسيس ''تنسيقية للأحزاب من خارج السلطة'' للدفاع عن التعددية الحزبية والديمقراطية

وجاء هذا الاتفاق، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية، عقب اجتماع لعدة أحزاب أمس السبت في العاصمة، تم خلاله التعرض إلى مشروع الحكومة الرامي لإعادة تناول القوانين المنظمة للأحزاب من جديد.
وقد حضر هذا الاجتماع أحزاب الجبهة الشعبية الوحدوية والوفاق واليسار الحديث والرفاه التونسي والزيتونة والتيار البيئي للتعايش السلمي والأمة.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان نظمت يوم 12 سبتمبر الحالي استشارة وطنية حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية.
عهد
Publié le:2017-09-24 17:49:26
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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