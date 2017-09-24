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Politique

الاتفاق على تأسيس ''تنسيقية للأحزاب من خارج السلطة'' للدفاع عن التعددية الحزبية والديمقراطية

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - أسست مجموعة من الأحزاب الوطنية ، "تنسيقية الأحزاب خارج السلطة" ستتولى الدفاع عن التعددية الحزبية والديمقراطية، والمساهمة في كل عمل يرمي إلى مراجعة أو إعادة صياغة النصوص المنظمة لنشاط الأحزاب السياسية في تونس.

وجاء هذا الاتفاق، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية، عقب اجتماع لعدة أحزاب أمس السبت في العاصمة، تم خلاله التعرض إلى مشروع الحكومة الرامي لإعادة تناول القوانين المنظمة للأحزاب من جديد.
وقد حضر هذا الاجتماع أحزاب الجبهة الشعبية الوحدوية والوفاق واليسار الحديث والرفاه التونسي والزيتونة والتيار البيئي للتعايش السلمي والأمة.

وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان نظمت يوم 12 سبتمبر الحالي استشارة وطنية حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الأحزاب السياسية.
عهد


Publié le:2017-09-24 17:49:26

  
  
  
  
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