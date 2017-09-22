محطة التطهير سوسة -حمدون ستكون جاهزة خلال شهر ماي 2018

واوضح خلال زيارة ميدانية اداها الجمعة الى ولاية سوسة ان هذه المحطة التي تجاوزت نسبة تقدم اشغالها الى حد الان 75 بالمائة، ستساهم في فض اشكال التطهير بالجهة والتوقف عن صرف المياه المستعملة في البحر. وقدرت الكلفة الجملية لهذا المشروع بحوالي 61 مليون دينار.
ومن جهة اخرى أوضح المؤخر ان عمل الشرطة البيئية بولاية سوسة مازال في مرحلة القيام بالحملات التحسيسية والتوعية على ان ينطلق العمل الفعلي والشروع في تحرير المخالفات البيئية في غضون شهرين .
وعاين الوزير بالمناسبة اشغال انجاز القسط الثالث من مشروع حماية الشريط الساحلي الممتد من حمام سوسة الى سوسة حضرموت على طول 5ر4 كيلومتر والمدرج في اطار مشروع حماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري.
ويشمل المشروع الذي تبلغ كلفته 2ر12 مليون دينار ممولة بنسبة 75 بالمائة من طرف بنك التنمية الالماني، انجاز اربع كاسرات امواج مغمورة بطول 250 متر لكل واحدة لحماية الشريط الساحلي لشاطئ حمام سوسة وذلك بعد ان تم انجاز حاجز صخري بطول 100 متر على مستوى شاطئ حضرموت بسوسة المدينة.
Publié le:2017-09-22 21:09:47
Par:BenMoussa (Tunisia )
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