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Politique

بحث تطوير التعاون العسكري بين تونس وفرنسا

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - تركز اللقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بسفير فرنسا بتونس اوليفي بوافردارفور حول تطوير التعاون العسكري بين البلدين .

واشاد وزير الدفاع بدعم فرنسا لتونس مثمنا النقلة النوعية التي شهدها التعاون العسكري وفق حاجيات المؤسسة العسكرية ومؤكدا ضرورة تطوير القدرات العملياتية من خلال التكوين المتلائم مع التهديدات غير التقليدية ودعم القوات الخاصة وتوفير التجهيزات المناسبة.


ودعا من جهة اخرى الى ضرورة بعث مشاريع متكاملة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي في المناطق الصحراوية على غرار مشروع رجيم معتوق وذلك بما يوفر فرصا جديدة للنماء ويثبت السكان بها معبرا عن امله في ان تتوفر عوامل نجاحها على المستوى الوطني والدولي من جهته عبر السفير الفرنسي عن تفاعل بلاده مع مشاغل تونس الامنية والتنموية واستعدادها للارتقاء بالتعاون العسكري الى مستويات رفيعة في مجالات التكوين والتدريب والاستعلام حسب حاجيات المؤسسة العسكرية.

Publié le:2017-09-22 15:28:15

  
  
  
  
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