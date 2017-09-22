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وفاء مخلوف: سأترشح لرئاسة نداء تونس

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - أكدت النائبة عن حركة نداء تونس وفاء مخلوف خلال حضورها اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2017، في تصريح لاذاعة أكسبريس نية ترشحها لرئاسة الحزب في صورة انعقاد المؤتمر .

و كان المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي قد دعا الى عقد المؤتمر الانتخابي الاول للحزب على ان يكون ذلك قبل الانتخابات البلدية


من ناحية أخرى أقر القيادي المكلف بالشؤون السياسية في نداء تونس برهان بسيس في تصريح لاذاعة شمس اليوم الجمعة، أن المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي غير معني برئاسة مجلس النواب وترسحه لخلافة نائب ألمانيا الذي ألتحق بالحكومة إثر التحوير الوزاري مازال قائما.



وقال بسيس أن حافظ قايد السبسي سيتحول وبشكل رسمي رفقة وفد من النداء إلى ألمانيا لمعاينة مسألة ترشحه ولرصد طبيعة الناحية هناك ومعرفة الإمكانيات وردود الأفعال على عين المكان، وفق قوله.

وتابع بالقول:" القرار يؤخذ في تونس لكن من أبجديات العمل السياسي الإلتصاق بالساحة المعنية للترشح فيها".

هذا وأشار برهان بسيس إلى ان حافظ قايد السبسي غير معني برئاسة مجلس نواب الشعب في تعقيب منه على بعض التصريحات حول سعي الاول لهذا المنصب، لافتا النظر إلى أن هذه التصريحات "مجرد سيناريوهات لعباد قاعدين يخوضو في معارك انتهى وقتها كان عندهم قيمتهم أيام المعارك ضد الاستبداد لكن اليوم وبعد وضع تونس على مسار الانتقال الديمقراطي يخوضون معارك وهمية موجودة في أذهانهم فقط اسمها توريث لضرب حركة نداء تونس واستهداف قياداته".

Publié le:2017-09-22 10:13:40

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 148019

Mandhouj  (France)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 10h 31m |           
لمحة عن حياة وفاء يعيشكم حتى نعدها لرئاسة الجمهورية 2019 !!!!

Mandhouj  (France)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 10h 29m |           
:" القرار يؤخذ في تونس لكن من أبجديات العمل السياسي الإلتصاق بالساحة المعنية للترشح فيها".

Bississe, se moque de qui ! ?

Mandhouj  (France)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 10h 27m |           
Wafa présidente !



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