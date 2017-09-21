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إيقاف سينيغاليين (2) ببن قردان كانا يعتزمان إجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - ألقت الوحدات الحدودية البرية للحرس الوطني بالزكرة معتمدية بنقردان من ولاية مدنين، مساء أمس الإربعاء، القبض على شخصين دون وثائق يحملان الجنسية السينيغالية، كانا يعتزمان إجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة، والتسلل إلى ليبيا للمشاركة في عملية هجرة سرية بإتجاه إيطاليا إنطلاقا من السواحل الليبية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان، بمواصلة التحريات معهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.


وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أنه بعد نصب كمين محكم، تمكن مركز الحرس الوطني بمنزل حبيب من ولاية قابس، أمس الإربعاء، من إيقاف سيارة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في 13500 علبة سجائر، وقدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 114 ألف دينار.
وأوضحت أنه تم إيقاف السيارة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي الحامة ومنزل حبيب، بإستعمال الحواجز المسمارية، بعد أن رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الدورية، مبينة أنه تم العثور على المحجوز بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا.


Publié le:2017-09-21 17:57:40

  
  
  
  
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