إيقاف سينيغاليين (2) ببن قردان كانا يعتزمان إجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان، بمواصلة التحريات معهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.
وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أنه بعد نصب كمين محكم، تمكن مركز الحرس الوطني بمنزل حبيب من ولاية قابس، أمس الإربعاء، من إيقاف سيارة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في 13500 علبة سجائر، وقدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 114 ألف دينار.
وأوضحت أنه تم إيقاف السيارة على مستوى الطريق الرابطة بين معتمديتي الحامة ومنزل حبيب، بإستعمال الحواجز المسمارية، بعد أن رفض سائقها الإمتثال لإشارة أعوان الدورية، مبينة أنه تم العثور على المحجوز بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا.
Publié le:2017-09-21 17:57:40
Par:essoltan (France )
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