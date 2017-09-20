الإعلان عن طلب العروض للانطلاق في أشغال تهيئة تقسيم الهدى وتوسعة تقسيم سيدي عمر بوحجلة بولاية القيروان

وتمسح منطقة التدخل في المشروع المتمثل في تهيئة تقسيم الهدى حوالي 16.7 هكتار ويضم 224 مقسما متكون من مساكن جماعية وفردية إضافة إلى تجهيزات أخرى وتهيئة مناطق خضراء وطرقات ،بكلفة جملية تبلغ 5.8 مليون دينار.
وقد تم الإعلان عن طلب العروض اليوم 20 سبتمبر 2017 للانطلاق في الأشغال في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر .
وسيشمل المشروع الثاني توسعة تقسيم سيدي عمر بوحجلة (التقسيم القديم) وتهيئة جزء من القسط الأول على مساحة تبلغ 2.3 هكتار ويضم 27 مقسم بكلفة جملية تقدر بـ1.9 مليون دينار.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص مليون دينار للتدخل في تهيئة تقسيم الوكالة بسيدي عمر بوحجلة وذلك بهدف تحسين ظروف العيش لمتساكني الجهة وتحسين البنية التحتية لهذا الحي.
وتأتي هذه التدخلات لتهيئة الأحياء السكنية بالمناطق الداخلية في إطار حرص الحكومة على تحسين ظروف العيش بهذه التجمعات السكنية.
Publié le:2017-09-20 21:24:05
Par:mah20 (Guadeloupe )
Sur: كل عام وأنتم بخير