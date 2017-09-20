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Economie

الإعلان عن طلب العروض للانطلاق في أشغال تهيئة تقسيم الهدى وتوسعة تقسيم سيدي عمر بوحجلة بولاية القيروان

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - في إطار تحسين ظروف العيش وتعصير الطرقات وإعادة الشبكات المتآكلة، تنطلق الوكالة العقارية للسكنى بالتعاون مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني في التدخل بمنطقة سيدي عمر بوحجلة بولاية القيروان لانجاز مشروعين يتمثل الأول في تهيئة تقسيم الهدى في حين يتمثل المشروع الثاني في توسعة تقسيم سيدي عمر بوحجلة وتهيئة الجزء الأول من القسط الأول منه.

وتمسح منطقة التدخل في المشروع المتمثل في تهيئة تقسيم الهدى حوالي 16.7 هكتار ويضم 224 مقسما متكون من مساكن جماعية وفردية إضافة إلى تجهيزات أخرى وتهيئة مناطق خضراء وطرقات ،بكلفة جملية تبلغ 5.8 مليون دينار.


وقد تم الإعلان عن طلب العروض اليوم 20 سبتمبر 2017 للانطلاق في الأشغال في أجل أقصاه موفى شهر نوفمبر .

وسيشمل المشروع الثاني توسعة تقسيم سيدي عمر بوحجلة (التقسيم القديم) وتهيئة جزء من القسط الأول على مساحة تبلغ 2.3 هكتار ويضم 27 مقسم بكلفة جملية تقدر بـ1.9 مليون دينار.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص مليون دينار للتدخل في تهيئة تقسيم الوكالة بسيدي عمر بوحجلة وذلك بهدف تحسين ظروف العيش لمتساكني الجهة وتحسين البنية التحتية لهذا الحي.
وتأتي هذه التدخلات لتهيئة الأحياء السكنية بالمناطق الداخلية في إطار حرص الحكومة على تحسين ظروف العيش بهذه التجمعات السكنية.


Publié le:2017-09-20 21:24:05

  
  
  
  
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