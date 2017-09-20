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Politique

جون افريك: الغنوشي التقى صخر الماطري في الدوحة لترتيب عودته الى تونس

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - كشفت صحيفة "جون افريك " ان صخر الماطري صهر الرئيس السابق اتصل برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في اطار تسوية وضعيته في تونس.

وقالت الصحيفة " ان صخر الماطري التقى الغنوشي والقيادي في النهضة رفيق عبد السلام في احد المنازل القريبة من العاصمة القطرية الدوحة.


واشارت الصحيفة ان صخر الماطري اشترط ان يتم التحاور معه من قبل الحكومة التونسية حتى لا يحصل معه مثل ما حصل مع شيبوب مشيرا بانه قبل ان يسجن في مرحلة أولى لكن ان لا تتجاوز المدة 3 أشهر.
ولم تكشف الصحيفة الفترة التي تم فيها اللقاء بين الغنوشي وصخر الماطري.


Publié le:2017-09-20 20:06:28

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147973

Mandhouj  (France)  |Mercredi 20 Septembre 2017 à 20h 48m |           
ها ها هي الحسبة فيها إلتقى و إلتقى و لم يلتقي و إلتقى ... هكا علاش القرد إمتاعو روح قبلو .. باش يجرب يحطو القرد في الحبس أو لا !

بن علي هرب ، لكن صخر الماطري سافر فقط ! عندو حق الرجوع ! و المحاكمة العادلة شيء طبيعي ! هذه ما يفكو منها حد ! كونش إذا رجع بن علي فاتحا، أو بطلا مثل نابوليون ! نواميس تاريخ نابوليون لا تنسجم مع تاريخ بن علي !



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