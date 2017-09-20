جون افريك: الغنوشي التقى صخر الماطري في الدوحة لترتيب عودته الى تونس

وقالت الصحيفة " ان صخر الماطري التقى الغنوشي والقيادي في النهضة رفيق عبد السلام في احد المنازل القريبة من العاصمة القطرية الدوحة.
واشارت الصحيفة ان صخر الماطري اشترط ان يتم التحاور معه من قبل الحكومة التونسية حتى لا يحصل معه مثل ما حصل مع شيبوب مشيرا بانه قبل ان يسجن في مرحلة أولى لكن ان لا تتجاوز المدة 3 أشهر.
ولم تكشف الصحيفة الفترة التي تم فيها اللقاء بين الغنوشي وصخر الماطري.
Publié le:2017-09-20 20:06:28
Par:mandhouj (France )
Sur: المنجي الرحوي: لن أصوت لا للباجي ولا لحمة الهمامي في انتخابات 2019