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وكالة تونس افريقيا للانباء تنظم دورة تدريبة في التحليل الاقتصادي المعمق

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - نظمت وكالة تونس افريقيا للأنباء دورة تدريبية في التحليل الاقتصادي تواصلت على مدى ثلاثة ايام (من 18 الى 20 سبتمبر 2017) بمشاركة صحفيي القسم الاقتصادي والمالي.

وتندرج هذه الدورة، التي نشطها الخبير الاقتصادي وليد بن صالح، في اطار برنامج تدريبي نظمته الوكالة بالشراكة مع منظمة كونراد اديناور الألمانية في مجال التحليل الاقتصادي وانطلق بدورة تدريبية أولى انتظمت خلال شهر مارس 2017 وتهدف هذه الدورة، الى تنمية المعارف الأساسية في التحليل الاقتصادي وتنويع الانتاج الصحفي بالوكالة وانتاج مقالات تحليلية اقتصادية تتماشى مع متغيرات الظرف الاقتصادي.
واستعرضت الدورة المعلومات الاقتصادية والمالية وميزات التحليل الاقتصادي والمالي فضلا عن دور المؤشرات الاقتصادية في بناء المعلومات والمعطيات الاقتصادية.



Publié le:2017-09-20 19:51:48

  
  
  
  
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