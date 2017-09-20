وكالة تونس افريقيا للانباء تنظم دورة تدريبة في التحليل الاقتصادي المعمق

وتندرج هذه الدورة، التي نشطها الخبير الاقتصادي وليد بن صالح، في اطار برنامج تدريبي نظمته الوكالة بالشراكة مع منظمة كونراد اديناور الألمانية في مجال التحليل الاقتصادي وانطلق بدورة تدريبية أولى انتظمت خلال شهر مارس 2017 وتهدف هذه الدورة، الى تنمية المعارف الأساسية في التحليل الاقتصادي وتنويع الانتاج الصحفي بالوكالة وانتاج مقالات تحليلية اقتصادية تتماشى مع متغيرات الظرف الاقتصادي.
واستعرضت الدورة المعلومات الاقتصادية والمالية وميزات التحليل الاقتصادي والمالي فضلا عن دور المؤشرات الاقتصادية في بناء المعلومات والمعطيات الاقتصادية.
Publié le:2017-09-20 19:51:48
Par:mandhouj (France )
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