سليم الرياحي: قرار تحجير السفر علي غير معقول

Mercredi 20 Septembre 2017



بــاب نــات - أصدر قاضى التحقيق بالقطب القضائي المالي أمس الثلاثاء، قرارا بتحجير السفر عن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرورجل الأعمال سليم الرياحى، وفق ما صرح به اليوم الاربعاء المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي.



وأضاف المصدر ذاته، أن قرار تحجير السفر، جاء بموجب القضية التحقيقية المنشورة بالقطب والتى صدر في شأنها قرار تجميد ممتلكات سليم الرياحى، والتى تتعلق بتبييض أموال.





سليم الرياحي: قرار تحجير السفر علي غير معقول



وفي تصريح لاذاعة شمس اف ام قال سليم الرياحي انه استغرب قرار تحجير السفر عليه تم اصداره يوم امس من طرف وكيل الجمهورية بعد طلب من النيابة العمومية و ذلك بعد ان راجت اخبار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بسفره لخارج تونس.



واوضح سليم الرياحي انه دائم المغادرة والعودة لتونس بحكم اعماله لكنه لن يغادر تونس نهائيا و اضاف انه رجل مسؤول و له وضعه السياسي و الاجتماعي و هو يتابع مجريات القضية المرفوعة ضده منذ سنة 2012 و المتعلقة بالاشتباه في تبييض اموال و التي تم على اثرها تجميد ممتلكاته و رفض طلب رفع التجميد عنها مؤخرا ، ثم تلاها تحجير السفر عليه.



وقال الرياحي ان القضية باكملها قائمة على اوراق قدمها اناس متحيلون وهو ما سيتم كضفه في ندوة صحفية الثلاثاء القادم ، حسب قوله .



Publié le:2017-09-20 14:54:05

