اعتمادات بـ6 ملايين دينار لتعزيز البنية التحتية بالمستشفى الجهوي بقبلي

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، انه سيتم خلال السنة المقبلة الشروع في بناء قسم للأنف والأذن والحنجرة ، وآخر للمجاري البولية، إضافة الى بناء وحدة للعلاج الكيمياوي، مع بناء وحدة سكنية خاصة بالأطباء بالمستشفى الجهوي بقبلي الذي سيشهد أيضا بناء مركز جهوي للتأهيل في كل الاختصاصات (تقويم النطق والبصر والتأهيل الوظيفي)، مشيرا الى ان الدراسات الفنية لهذه المشاريع ستنتهي مع موفى شهر مارس من سنة 2018 .
اما في ما يخص المشاريع المتواصلة بالقطاع الصحي بالجهة، ذكر بن سليمان انه تم مؤخرا إسناد صفقة لمقاولات ستشرع في بناء قسم للعظام، وآخر لطب المعدة، وقسم للعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بقبلي، مع تهيئة وتوسعة قسم العمليات باعتمادات جملية تقدر بـ6 ملايين دينار كما تتواصل التدخلات الرامية الى تعزيز البنية التحتية للمستشفى المحلي بدوز قصد تحويله الى مستشفى جهوي صنف ( ب)، وذلك عبر بناء قسم جديد للجراحة وقسم لطب الأطفال، مع قسم للعيادات الخارجية، وقسم للمصالح المشتركة، وقد حققت هذه المشاريع بمستشفى دوز نسبة تقدم تناهز 60 في المائة ومن المؤمل أن تكون جاهزة مع موفى هذه السنة .
ومن المبرمج أن يشهد المستشفى المحلي بالفوار قريبا افتتاح قسم لطب الأسنان، وسيتم افتتاح قسم للأشعة بالمركز الصحي الوسيط صنف ( 4 ) بمعتمدية رجيم معتوق وذلك بعد إتمام أشغال الربط بالشبكة الكهربائية علما وان هذا المركز يشهد بناء فسم للأطفال وقسم لأمراض النساء والتوليد، حسب نفس المصدر.
Publié le:2017-09-20 16:09:41
Par:mongi (Tunisia )
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