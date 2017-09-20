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Politique

سليم الرياحي لبعض قيادات حزبه : من يريد ثورية المراهقة فليذهب الى الجبهة

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - وجّه رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، رسالة مشفّرة إلى عدد من قيادات حزبه عبر تدوينة نشرها في موقعه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي نصّها كالتالي :
"الإتحاد الوطني الحر حزب وسطي حداثي ولد من رحم الثورة، تأصّل جماهيريا وأصبح له عمق إجتماعي كبير ، و بفضل مناضلاته ومناضليه وكل الذين منحوا له ثقتهم، هو الآن تيّار سياسي واضح الهوية والملامح و سيستمر لسنين طويلة .
وهو خلافا للكثير من الأحزاب الأخرى، لم يكن يوما إستئصاليا ولا تهمه الصراعات الإيديولوجية ولا الفكرية العقيمة ..
الوطني الحر حزب يحكم ببرامج ، ويعارض من أجل البرامج و يتخذ مواقفه على مبدأ البرامج ...

و إن كان النفس الثوري حاظرا وبقوة في الحزب، إلا أنها ثورية منحازة تماما إلى مشاغل التونسي و مصالحه ... حزبنا ثوري في توجهاته الإجتماعية و ثوري في رؤيته الإقتصادية و السياسية التي تهدف أساسا إلى الارتقاء بنمط عيش المواطن التونسي ..
لذلك فإني أنصح بعض المنتمين الى الحزب أو من ينوون الانضمام اليه مستقبلا ، أن يقوموا بمراجعات شخصية لتوجهاتهم ، فإن كانوا مثلا من هواة ثورية المراهقة فعليهم بالانضمام الى الجبهة الشعبية و إن كانوا ممن يؤمنون بثورية الفوضى الخلاقة فإن مكانهم الطبيعي الحراك و مشتقاته ... لأن الثورية التي لا تخدم التونسي ولا تحقق تطلعاته ولا تغير من واقعه ولا تخطط من أجل مستقبله ومستقبل أبنائه .. هي غير مرحب بها في الإتحاد الوطني الحر."

Publié le:2017-09-20 10:20:43

  
  
  
  
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