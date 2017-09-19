نسبة تقدم اشغال محول المخرج الغربي للعاصمة تصل الى 70 بالمائة

Mardi 19 Septembre 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-09-19 19:17:39

- بلغت نسبة تقدم اشغال محول المخرج الغربي للعاصمة لحد الان، 70 بالمائة ليكون جاهزا في غضون سنة 2018.وسيساهم هذا المشروع المقدر كلفته الجملية ب50 مليون دينار، في تسهيل حركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية "ايكس" والطريق الوطنية رقم " أ5".كما سيمكن من تخفيف الازدحام المروري على مستوى منطقة سيدي حسين السيجومي، وفق بلاغ اصدرته الوزارة، الثلاثاء.ويتكون المشروع من العديد من الجسور وكذلك الوصلات المؤدية إلى مختلف الاتجاهات مع انجاز قنوات تصريف مياه الأمطار التي تندرج في إطار حماية التجمعات السكنية المجاورة من الفيضانات.وقد مثل المشروع محور زيارة ميدانية اداها ظهر الثلاثاء وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الذي دعا الى ضرورة التسريع في نسق الاشغال حتى يدخل حيز الاستغلال في الاجال التعاقدية المتفق عليها، وفق ذات البلاغ.