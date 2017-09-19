Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - 3oyoun Al Alb  
Economie

نسبة تقدم اشغال محول المخرج الغربي للعاصمة تصل الى 70 بالمائة

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - بلغت نسبة تقدم اشغال محول المخرج الغربي للعاصمة لحد الان، 70 بالمائة ليكون جاهزا في غضون سنة 2018.
وسيساهم هذا المشروع المقدر كلفته الجملية ب50 مليون دينار، في تسهيل حركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية "ايكس" والطريق الوطنية رقم " أ5".

كما سيمكن من تخفيف الازدحام المروري على مستوى منطقة سيدي حسين السيجومي، وفق بلاغ اصدرته الوزارة، الثلاثاء.

ويتكون المشروع من العديد من الجسور وكذلك الوصلات المؤدية إلى مختلف الاتجاهات مع انجاز قنوات تصريف مياه الأمطار التي تندرج في إطار حماية التجمعات السكنية المجاورة من الفيضانات.

وقد مثل المشروع محور زيارة ميدانية اداها ظهر الثلاثاء وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الذي دعا الى ضرورة التسريع في نسق الاشغال حتى يدخل حيز الاستغلال في الاجال التعاقدية المتفق عليها، وفق ذات البلاغ.



Publié le:2017-09-19 19:17:39

  
  
  
  
cadre-cce4751ea17bb44ff8b1dbc10836b3d1-2017-09-19 19:17:39





0 de 0 commentaires pour l'article 147922



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13140,3

  • (18 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,90812 DT        1$ =2,45248 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 sept)   1371,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147922 764|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires