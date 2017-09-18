رئيس الجمهورية: ما وقع يوم المصادقة على قانون المصالحة عمل تخريبي

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بــاب نــات

ما وقع يوم المصادقة على قانون المصالحة عمل تخريبي

يحسم مسألة ترشحه لإنتخابات 2019

التحوير الوزاري

تحالف مستقبلي مع النهضةّ؟





Publié le:2017-09-18 22:10:22

- اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في حوار له مع القناة الوطنية 1 إن استكمال الانتخابات البلدية هو رهين استكمال تركيبة الهيئة المستقلة العليا للانتخابات بما فيها رئيسها.وأضاف رئيس الدولة أنه من الممكن الاتفاق على تاريخ آخر لاجراء الانتخابات البلدية.ويشار إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت عن تأجيل الانتخابات البلدية إلى موعد لاحق واقترحت أن تتم في 25 مارس 2018 الموعد الذي اعتبره رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي معقولا.ووصف رئيس الجمهورية ما وقع يوم المصادقة على قانون المصالحة "بالعمل التخريبي"، مضيفا أن ما حصل ضد التمشي الديمقراطي.وأوضح أنه على الأغلبية أن تحترم المعارضة وتمكّنها من ظروف العمل ولكن أيضا على المعارضة أن تحترم رأي الأغلبية.وقال في تعليقه على المظاهرات الرافضة لهذا القانون إن الحق في التظاهر يكفله الدستور، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات كانت من طرف حساسية سياسية واحدة وهي الجبهة الشعبية.وقال رئيس الجمهورية أنّ ما يروّج بشأن ترشّحه للإنتخابات الرئاسية أمر في غير محلّه.واعتبر أنّ الخوض في هذه المسألة سابق لأوانه، مضيفا بأنّه إذأ فكّر في ذلك فيجب أن يكون أوّلا على قيد الحياة وهو أمر لا يمكن التكهن به، متسائلا ما أن كن سيكون وضعه الصحي يسمح له القيام بأعباء الحكم.وقال رئيس الجمهورية في تعليقه على التحوير الوزاري الأخير إن الحكومة شكّلها الشاهد و إنه لا دخل له فيها.وأضاف أن ذلك لا يعني أنه ليس بإمكانه تقديم النصائح، قائلا "هناك انسجام مرغوب فيه بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وأنا حريص على أن أحترم صلاحيات رئيس الحكومة".وبشأن امكانية قيام تحالف بين النهضة والنداء في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، قال قايد السبسي إنّه رئيس شرفي للنداء ولا يمكن من موقعه هذا أن يتخذ أي قرار بهذا الخصوص، مضيفا أنّ امكانية التحالف مسألة تعود بالنظر إلى الحزبين.وأشار في السياق ذاته إلى أنّ التجربة التي خاضها الحزبان بعد انتخابات 2014 هي تجربة ناجحة ولها ايجابيات على تونس وأنّه من الأفضل أن يواصلا فيها، حسب تصريحه.