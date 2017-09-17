النقابة العامة للتعليم الاساسي تؤكد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص المدرسين النواب وزارة التربية تنفي علمها بذلك

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وفق النقابة العامة للتعليم الاساسي، على تسوية وضعية 1300 نائب حالا والبقية على دفعتين متساويتين لسنتي 2018 و2019 ، علما وان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان أفاد في تصريح اعلامي بمناسبة العودة المدرسية يوم الجمعة الفارط ان عدد الشغورات في صفوف المعلمين والأساتذة، يناهز 13800 في قطاع التعليم الاساسي و1780 في التعليم الثانوي.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم، صرح خلال ندوة صحفية قبيل انطلاق السنة الدراسية الجديدة انه من المنتظر التوصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى حل بشأن ملف الأساتذة والمعلمين النواب الذي يحظى، وفق تأكيده، بمتابعة على أعلى مستوى في الحكومة، مبرزا الحرص على إيجاد حل جذري لوضعية النواب الناجمة عن تراكمات سنوات، بما يضمن حقوقهم ولايضر بالمالية العمومية.
وتجدر الإشارة الى انه لم يتسن لـ(وات) الحصول على معلومات إضافية بشأن هذا الاتفاق رغم تعدد محاولات الاتصال بالاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة النقابة العامة للتعليم الأساسي والنقابة العامة للتعليم الثانوي.
Publié le:2017-09-17 17:51:31
Par:libre (France )
Sur: صفاقس : اولياء يطردون معلمة بتعلة أنها ملحدة