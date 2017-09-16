القبض على عنصر تكفيري بالقصرين اعترف بالتواصل مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها
Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات -
ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين القبض على عنصر تكفيري إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتواصله عبر شبكات التواصل الإجتماعي مع عدد من العناصر المتبنية لذات الفكر داخل تونس وخارجها والتحريض عليه والإشادة بما يسمى بتنظيم داعش وعملياته الإرهابية.
وأذنت النيابة العمومية بالقصرين، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية اليوم السبت، بالإحتفاظ بهذا العنصر ومباشرة قضية في شأنه موضوعها "الإشادة بالإرهاب والتواصل مع عناصر إرهابية".
Publié le:2017-09-16 14:40:23
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