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الدندان: القبض على منحرف سلب تلميذة هاتفها الجوال في أول يوم من العودة المدرسية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكن اعوان مركز منطقة الامن الوطني بمنوبة صبيحة اول يوم من العودة المدرسية، من الايقاع بكهل منحرف وصاحب سوابق في السرقة والسطو (البراكاجات)، حاول نشل تلميذة امام المدرسة الاعدادية خزندار بالدندان، وفق ما ذكره مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر انه "على اثر قيام كهل يبلغ من العمر 42 عاما، اصيل منطقة الزهروني، بنشل هاتف تلميذة كانت تنتظر مع زملائها فتح ابواب المدرسة الاعدادية، تحرك اعوان الامن على الفور، وقاموا بإرجاع الهاتف الى صاحبته، وإيقاف المتهم، واستنطاقه، والتثبت من مسؤولياته عن حوادث مماثلة وقعت بالمنطقة".


وتأتي هذه العملية، حسب تصريح ذات المصدر، اثر تركيز دورية امنية قارة امام محيط المؤسسة التربوية، اضافة الى المدرسة الابتدائية المجاورة لها، انطلق عملها مع بداية السنة الدراسية الجديدة، توقيا للعمليات الاجرامية المماثلة التي تستهدف التلاميذ بسلبهم هواتفهم الجوالة، ومبالغ مالية، تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

Publié le:2017-09-15 12:11:04

  
  
  
  
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