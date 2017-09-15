الدندان: القبض على منحرف سلب تلميذة هاتفها الجوال في أول يوم من العودة المدرسية

وأوضح ذات المصدر انه "على اثر قيام كهل يبلغ من العمر 42 عاما، اصيل منطقة الزهروني، بنشل هاتف تلميذة كانت تنتظر مع زملائها فتح ابواب المدرسة الاعدادية، تحرك اعوان الامن على الفور، وقاموا بإرجاع الهاتف الى صاحبته، وإيقاف المتهم، واستنطاقه، والتثبت من مسؤولياته عن حوادث مماثلة وقعت بالمنطقة".
وتأتي هذه العملية، حسب تصريح ذات المصدر، اثر تركيز دورية امنية قارة امام محيط المؤسسة التربوية، اضافة الى المدرسة الابتدائية المجاورة لها، انطلق عملها مع بداية السنة الدراسية الجديدة، توقيا للعمليات الاجرامية المماثلة التي تستهدف التلاميذ بسلبهم هواتفهم الجوالة، ومبالغ مالية، تحت التهديد بأسلحة بيضاء.
Publié le:2017-09-15 12:11:04
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..