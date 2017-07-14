تالة: حريق يتسبب في إتلاف حوالي 1000 هكتار من أشجار ونباتات غابة جبل بيرينو

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 14:23:35

- تمكنت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة في ولاية القصرين، في منتصف نهار يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق جبل بيرينو بمعتمدية تالة الذي اندلع يوم 3 جويلية الجاري و انتشر في أكثر من 6 جيوب، وذلك بعد تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لدائرة الغابات والإدارة الجهوية للحماية المدنية، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عبد الباقي حقي.وأوضح حقي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذا الحريق تسبب، منذ اندلاعه إلى غاية يوم أمس، في إتلاف حوالي 1000 هكتار من أشجار ونباتات غابة جبل بيرينو، ولم يتم تحديد اسباب نشوبه بعد، مضيفا انه تحسبا لعودة النيران إلى الاشتعال تم تركيز حراسة وقائية قرب الجبل لمراقبة الوضع باستمرار والتدخل في الإبان، إلى جانب الانطلاق في فتح طرائد نارية ومسالك غابية جديدة لمنع امتداد النيران والحيلولة دون وصولها الى التجمعات السكنية المتاخمة لهذا الجبل التي لم تشهد أية أضرار.وأبرز أنه تم مساء أمس، في إطار اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بالقصرين ، المنعقد في مقر الولاية ، تكوين خلية أزمة مهمتها التنسيق و القيادة و اتخاذ الإجراءات الحينية المناسبة في حالة حدوث كوارث طبيعية بالجهة خلال موسم الصيف ، فضلا عن متابعة أوضاع سلسلة جبال معتمدية تالة وإحكام اليقظة التامة حتى يتم التدخل في الإبان في صورة عودة النيران بجبل بيرينو إلى الاشتعال، لافتا إلى أن ولاية القصرين سجلت منذ العاشر من جوان المنقضي إلى غاية يوم أمس الخميس، 15 حريقا غابيا ، كان أغلبها حرائق بسيطة تم إخمادها في الإبان.يذكر أن غابات ولاية القصرين تمسح حوالي 158 ألف هكتار ، تحتوي أساسا على غابات الصنوبر الحلبي ، وتمثل المنطقـة الغابيـة بالجهة 19 بالمائة من مساحـة الولاية و20 بالمائة من مساحة الغابات في الجمهورية التونسية.