الداخلية تدعو للإبلاغ عن عنصرين إرهابيين

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 12:40:15

- نشرت وزارة الداخلية بلاغا اليوم الخميس طالبت فيه المواطنين بالابلاغ عن مشتبهين متورطين في عمليات إرهابية.وقالت الداخلية انه " في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تطلب وزارة الداخلية الإبلاغ الفوري عن العنصرين الإرهابيين "حسان بن رشيد بن عمر الذوادي" (صورة مرفقة) و"مالك بن سيف الله بن علي العشي" (صورة مرفقة)، وذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجدهما أو تحرّكاتهما.ووضعت الداخلية على ذمة المواطنين الأرقام التالية:71.335.00080.10.11.11 الرقم الأخضر193 حرس وطني197 شرطةأو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكري