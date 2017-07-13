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Sécurité

الداخلية تدعو للإبلاغ عن عنصرين إرهابيين

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - نشرت وزارة الداخلية بلاغا اليوم الخميس طالبت فيه المواطنين بالابلاغ عن مشتبهين متورطين في عمليات إرهابية.
وقالت الداخلية انه " في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تطلب وزارة الداخلية الإبلاغ الفوري عن العنصرين الإرهابيين "حسان بن رشيد بن عمر الذوادي" (صورة مرفقة) و"مالك بن سيف الله بن علي العشي" (صورة مرفقة)، وذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجدهما أو تحرّكاتهما.

ووضعت الداخلية على ذمة المواطنين الأرقام التالية:
71.335.000
80.10.11.11 الرقم الأخضر
193 حرس وطني
197 شرطة

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكري


Publié le:2017-07-13 12:40:15

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