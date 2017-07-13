الداخلية تدعو للإبلاغ عن عنصرين إرهابيين

وقالت الداخلية انه " في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تطلب وزارة الداخلية الإبلاغ الفوري عن العنصرين الإرهابيين "حسان بن رشيد بن عمر الذوادي" (صورة مرفقة) و"مالك بن سيف الله بن علي العشي" (صورة مرفقة)، وذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجدهما أو تحرّكاتهما.
ووضعت الداخلية على ذمة المواطنين الأرقام التالية:
71.335.000
80.10.11.11 الرقم الأخضر
193 حرس وطني
197 شرطة
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكري
Publié le:2017-07-13 12:40:15
Par:zoulel (Tunisia )
Sur: بن غربية يمنع المندوب القطري من الرد على وزير الاعلام السعودي