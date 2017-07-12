إمضاء اتفاقية لتدعيم مجالات الشراكة بين البريد التونسي والاتحاد البريدي العالمي لتنفيذ مشروع Ecom@Africa

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 13:01:20

- تم أمس الثلاثاء 11 جويلية 2017، التوقيع على اتفاقية لتدعيم مجالات الشراكة بين البريد التونسي والاتحاد البريدي العالمي « UPU » وذلك بهدف تنفيذ مشروع تركيز منصة التجارة الالكترونية الإفريقية "ايكوم افريكا".وقد اشرف السيد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي رفقة السيد حبيب الدبابي، كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي على حفل توقيع هذه الاتفاقية التي تولى إمضاؤها كل من السيد بشار الحسين، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي والسيد معز شقشوق، الرئيس المدير العام للبريد التونسي وبحضور السيد كينان بورجييك، رئيس مجلس إدارة الإتحاد البريدي العالمي، والسيد باسكال كليفاس، المدير العام المساعد للاتحاد البريدي العالمي.وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد إشعاع صورة تونس في محيطها الإفريقي والإقليمي والدولي وتدعيم مجالات الشراكة بين البريد التونسي والإتحاد البريدي العالمي قصد تركيز منصة ووضع لوجستية خاصة بمنطقة شمال إفريقيا لتبادل البعائث البريدية المرتبطة بمجالات التجارة الإلكترونية.كما تتضمن الاتفاقية أيضا دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الوطني من خلال تطوير منظومة رقمية ذكية لتخزين ومعالجة وتوزيع البعائث البريدية على المستوى الوطني ومنطقة شمال إفريقيا.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كتنفيذ لمشروع ايكوم أفريكا بعد زيارة الوفد الرسمي للاتحاد العالمي للبريد لتونس والإعلان عن انضمام تونس رسميا إلى مشروع منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية “إيكوم أفريكا” خلال شهر جانفي المنقضي .