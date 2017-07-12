Radio Babnet Tunisie  On Air: Na3ma - Elli 3omri  
Economie

إمضاء اتفاقية لتدعيم مجالات الشراكة بين البريد التونسي والاتحاد البريدي العالمي لتنفيذ مشروع Ecom@Africa

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - تم أمس الثلاثاء 11 جويلية 2017، التوقيع على اتفاقية لتدعيم مجالات الشراكة بين البريد التونسي والاتحاد البريدي العالمي « UPU » وذلك بهدف تنفيذ مشروع تركيز منصة التجارة الالكترونية الإفريقية "ايكوم افريكا".

وقد اشرف السيد أنور معروف، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي رفقة السيد حبيب الدبابي، كاتب الدولة للاقتصاد الرقمي على حفل توقيع هذه الاتفاقية التي تولى إمضاؤها كل من السيد بشار الحسين، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي والسيد معز شقشوق، الرئيس المدير العام للبريد التونسي وبحضور السيد كينان بورجييك، رئيس مجلس إدارة الإتحاد البريدي العالمي، والسيد باسكال كليفاس، المدير العام المساعد للاتحاد البريدي العالمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد إشعاع صورة تونس في محيطها الإفريقي والإقليمي والدولي وتدعيم مجالات الشراكة بين البريد التونسي والإتحاد البريدي العالمي قصد تركيز منصة ووضع لوجستية خاصة بمنطقة شمال إفريقيا لتبادل البعائث البريدية المرتبطة بمجالات التجارة الإلكترونية.
كما تتضمن الاتفاقية أيضا دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الوطني من خلال تطوير منظومة رقمية ذكية لتخزين ومعالجة وتوزيع البعائث البريدية على المستوى الوطني ومنطقة شمال إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي كتنفيذ لمشروع ايكوم أفريكا بعد زيارة الوفد الرسمي للاتحاد العالمي للبريد لتونس والإعلان عن انضمام تونس رسميا إلى مشروع منصة التجارة الإلكترونية الإفريقية “إيكوم أفريكا” خلال شهر جانفي المنقضي .




Publié le:2017-07-12 13:01:20

cadre-133cedcc23a98604a156c4d8bb8c117d-2017-07-12 13:01:20
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145191



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12584,6

  • (10 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78418 DT        1$ =2,45926 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juil)   1016,8 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145191 236|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires