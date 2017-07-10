نقابة الصحفيين توصي رئاسة الحكومة بايقاف العمل بالمنشور عدد 4 واصدار نص ترتيبي في الغرض

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 13:41:29

- أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بالتفعيل الفوري لوعودها من خلال إيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المعيق لمبدأ الحصول على المعلومة وإصدار نص ترتيبي في الغرض، والتسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.ودعت نقابة الصحافيين، في تقرير شهر جوان 2017 لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع لها والذي اصدرته اليوم الاثنين ،النيابة العمومية إلى تسريع تتّبع المعتدين على الصحفيين في الملفات التي ستحال على أنظارها قريبا والمرتبطة أساسا بعمليات الاعتداءات الجسدية والتهديدات بالقتل وذلك في ظل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين المرتبطة بحالات المنع من العمل والمضايقة والتهديد كما اوصت مجلس نوّاب الشعب بتركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة التي لم يقع البتّ في شأنها والتي تأخّر انطلاق عملها للشهر الرابع على التوالي، وإلى مراقبة تقيّد الإدارة العمومية بمقتضيات القانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة.وحثت شركاء المؤسّسات الإعلامية (على غرار النوادي الرياضية والمهرجانات.. ) باحترام استقلالية المؤسّسات وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كلّ الصحفيين الى جانب دعوة الصحفيين إلى تفعيل التضامن الفعلي بين الزملاء في حالات الاعتداء عليهم خلال تأديتهم لعملهم والتبليغ الفوري عنها لمركز السلامة المهنية بالنقابة.وقد اكد تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية لشهر جوان 2017 على ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحفية حيث تم تسجيل 24 اعتداء ضدّ 33 صحفيا و3 مؤسّسات إعلامية، من بينهم 6 صحفيات و 27 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و10 إذاعات و2 صحف و4 مواقع الكترونية و2 وكالات انباء مقابل 17 اعتداء على 17 صحفيا ومؤسّسة إعلامية خلال شهر ماي الماضي .كما ارتفعت وتيرة اعتداءات الموظفين على الصحفيين، فبعد توثيق 3 اعتداءات خلال شهر ماي 2017 ارتفع العدد إلى 5 خلال شهر جوان الفارط وفي المقابل شهدت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين انخفاضا ملحوظا فبعد ان بلغت خلال شهر ماي المنقضي 9 اعتداءات استقرت وفق التقرير خلال شهر جوان في حدود 3 اعتداءات تنوّعت بين منع من العمل ورقابة.ولفت ذات التقرير من جهة اخرى الى ارتفاع العدد في حالات المضايقة، خلال نفس الشهر في صفوف الصحفيين التي بلغت 7 ،والمنع من العمل والتي بلغت 9 في حين انحصرت في شهر ماي 2017 في 3 حالات.كما رصدت الوحدة 9 حالات منع من العمل بعد أن كانت 3 حالات في شهر ماي 2017 لتعود الى معدّلها في شهر أفريل 2017.وسجل تراجع حالات الاعتداءات المعنوية والمادية على الصحفيين لتصبح 4 اعتداءات بعد أن كانت 5 خلال شهر ماي 2017.وقد انعدمت حالات التتّبع القضائي خلال شهر جوان 2017 بعد أن بلغت خلال شهر ماي 2017، 4 تتّبعات عدلية وخلال شهر أفريل 2017 ، 5 تتّبعات.وسجلت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحفيين في تونس العاصمة حيث شهدت 12 اعتداء مقابل 4 اعتداءات في ولاية القيروان واعتداءين في كل من ولاية سيدي بوزيد وصفاقس.كما وقع تسجيل اعتداء في كل من ولايات المهدية وتطاوين وجندوبة واعتداء وحيد بالخارج في مدينة جوهانزبورغ.