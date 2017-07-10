إحداث إدارة جهوية جديدة للوكالة الفنية للنقل البري بتونس 2 (السيجومي)

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 12:07:38

- أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري عن إحداث إدارة جهوية جديدة بتونس 2 مقرها المركز المندمج للفحص الفني وسياقة العربات بالسيجومي، ستدخل حيز الاستغلال بداية من يوم الإثنين 17 جويلية 2017.وستؤمن الإدارة الجهوية للوكالة الجديدة تونس 2 مبدئيا مختلف الخدمات المتعلقة برخص السياقة وشهادات التسجيل باستثناء خدمات تسجيل العربات المباعة من كل وكلاء البيع وبطاقات الاستغلال والإجازات لممارسة المهنة في قطاع التكوين في مجال سياقة العربات واللجنة الفنية الاستشارية الجهوية لسحب رخص السياقة التي سيبقى تأمينها من مشمولات الإدارة الجهوية بتونس 1 (لافايات)، وفق بلاغ اصدرته الوكالة، الاثنين.واوضحت الوكالة أن إجراء الاختبارات النظرية لامتحانات الحصول على رخص السياقة، سيتم إبتداء من هذا التاريخ بقاعة الاختبارات المخصصة بالإدارة الجهوية الجديدة تونس 2 (السيجومي) فقط ويبقى التسجيل لهذه الاختبارات ممكنا بالإدارتين المذكورتين (تونس 1 وتونس 2).ويندرج هذا الإحداث في إطار سعي الوكالة الفنية للنقل البري لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتقريبها من الحرفاء على مستوى ولايات إقليم تونس الكبرى وتخفيف الضغط ببعض شبابيك المصالح الجهوية بهذا الإقليم.