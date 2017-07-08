تفاوت في نسب النجاح بين الولايات في دورة المراقبة لباكالوريا 2017

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Publié le:2017-07-08 20:24:49

- أعلنت، يوم السبت، المندوبيات الجهوية للتربية بكافة ولايات الجمهورية عن مختلف النسب المسجلة في دورة المراقبة لباكالوريا جوان 2017 على مستوى المعاهد الثانوية العمومية و الخاصة ، وتحيين ارقام ونسب ومعدلات المناظرة الوطنية لهذه السنة، وذلك بعد أن تم الإعلان عنها، أمس الخميس، عبر الارساليات القصيرة.و كان وزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس، قد أعلن، يوم الجمعة 23 جوان المنقضى، أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2017 قدرت بـ 30 بالمائة وان عدد الناجحين بلغ 37097 تلميذا، منهم 63 بالمائة من الاناث، مشيرا الى أن نسبة النجاح في هذه الدورة تعد أفضل من سنتي 2016 و2015 باعتبار انه لم يقع فيها احتساب نسبة 20 بالمائة من المعدل السنوي ضمن المعدل النهائي للباكالوريا.بلغت نسبة النجاح العامة لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 94ر37 بالمائة، وذلك بعد نجاح1701 تلميذ من جملة 4483 مترشحا بالمعاهد العمومية والخاصة ونسبة 24ر45 بالمائة على مستوى المعاهد العمومية بعد نجاح 1680 تلميذا من بين 3713 مترشحا، حسب ما افاد به المندوب الجهوي للتربية، رضا البكري، مراسلة (وات) بالجهة.و بلغ عدد الناجحين في دورة التدارك 453 مترشحا من جملة 1371 مؤجلا، فيما بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا بولاية منوبة 17ر27 %، وذلك بعد نجاح 1218 تلميذا من جملة 4483 مترشحا.و توزعت النتائج حسب الشعب، بنجاح 485 مترشحا في شعبة الاقتصاد والتصرف و 384 مترشحا في شعبة العلوم التجريبية و289 تلميذا في شعبة العلوم والتقنية و224 مترشحا في شعبة الاداب ثم 187 تلميذا في شعبة الرياضيات و116 مترشحا في شعبة علوم الاعلامية.وقد شهدت قائمة اصحاب اعلى المعدلات بالجهة تعديلا وكانت الصدارة من نصيب التلميذة سيرين الطرابلسي في شعبة العلوم التجريبية من معهد حنبعل بطبربة بعد حصولها على معدل 66ر17 ثم التلميذة خلود العرفاوي في شعبة الرياضيات من معهد ابن ابي الضياف بمنوبة ثم التلميذة ميساء الجويني بمعدل94ر16في شعبة علوم التقنية من معهد الفارابي بالمرناقية ثم التلميذ اسكندر محمود السعيدي بمعدل 04ر16 في شعبة علوم الاعلامية من معهد ابن ابي الضياف بمنوبة فالتلميذة اشواق البوكاري بمعدل 08ر15 في شعبة الاداب من معهد الاستقلال بوادي الليل ثم التلميذة زينب اللزام بمعدل 39ر14في شعبة الرياضة بمعهد منوبة.ارتفعت نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا بولاية توزر دورة 2017 الى 55ر39 بالمائة في الدورتين الأولى والثانية، وذلك بعد اعلان نتائج دورة المراقبة التي حققت نسبة نجاح بـ32ر42 بالمائة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الامتحانات والتقييم بالمرحلة الإعدادية والثانوي في المندوبية الجهوية للتربية، عمارة السالمي، مراسلة (وات) بالجهة.و حققت نسبة النجاح، خلال دورة 2017 ، تحسنا بالمقارنة مع دورة السنة الماضية التي لم تتجاوز 36 بالمائة ، حيث ستساهم في تحسين ترتيب الجهة على مستوى نسب النجاح الوطنية وقد توزعت الى 52ر46 بالمائة نسبة النجاح في المعاهد العمومية و54ر1 بالمائة نسبة النجاح في المعاهد الخاصة وصفر بالمائة من بين المترشحين بصفة فردية، حسب ذات المصدر.بلغت النسبة العامة للناجحين في دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا في المعاهد العمومية بولاية بنزرت 51ر34 بالمائة اي ما يمثل 683 ناجحا من مجموع 1976 مؤجلا ، وتناهز هذه النسبة 49ر7 بالمائة في المعاهد الخاصة اي ما يمثل عدديا 53 ناجحا ،في حين نجح 2 من المشاركين بصفة فردية منهما ولي يبلغ من العمر 60 عاما، حسب المندوب الجهوي للتربية، نبيل الصمادحي.و تبلغ النسبة العامة للناجحين في المناظرة بالنسبة للمعاهد العمومية بين الدورتين (الرئيسية والمراقبة) 16ر47 بالمائة اي ما يمثل 2542 ناجحا من مجموع 5390 حاضرا.وعلى مستوى الشعب كانت النتائج الحاصلة وفق الترتيب التفاضلي التالي ،شعبة الرياضة بنسبة 73ر70بالمائة وشعبة الرياضيات بنسبة 65ر61بالمائة وشعبة العلوم التجريبية بنسبة 17ر49 بالمائة وشعبة التقنية بنسبة 67ر47بالمائة وشعبة الاعلامية بنسبة 59ر45بالمائة وشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 40ر36بالمائة وشعبة الاداب بنسبة نجاح 56ر25 بالمائة.تصدرت المندوبيتان الجهويتان للتربية صفاقس1 و2 المرتبتان الاولى والثانية وطنيا من حيث نسبة النجاح العامة بين الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 2017، وفق ما اكده كل من المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 ، محمد بن جماعة، ونظيره بصفاقس2 ، عيسى شطورو، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.وقد احرزت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 على المرتبة الاولى وطنيا من حيث نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا 2017 وذلك بتسجيلها 40ر65 بالمائة من حيث عدد الناجحين بين الدورتين الرئيسية والمراقبة، علما وانها قد تصدرت في الدورة الرئيسة المرتبة الاولى وطنيا بعد تسجيلها 29ر53 بالمائة من حيث نسبة النجاح العامة.واحتلت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 المرتبة الثانية وطنيا من حيث نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا 2017 وذلك بتسجيلها 62ر62 بالمائة من حيث نسبة الناجحين بين الدورتين الرئيسية والمراقبة، علما وانها قد سجلت في الدورة الرئيسية 64ر48 بالمائة من حيث نسبة النجاح العامة مما اهلها لتصدر المرتبة الثانية وطنيا .بلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة لامتحان الباكالوريا لسنة 2017 بولاية القصرين ، 1681 تلميذا وتلميذة أي بنسبة 37 بالمائة من جملة 4579 مترشحا أجروا الامتحان هذا العام، وفق ما ذكره المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين، الشاذلي النجلاوي، لمراسلة (وات) بالجهة.وأفاد بأن عدد الناجحين في دورة المراقبة بالولاية بلغ 808 تلميذ وتلميذة من جملة 1830 تلميذا مؤجلا أجروا الامتحان أي بنسبة 15ر44 بالمائة ، مبرزا أن نتائج الدورتين لهذه السنة بولاية القصرين شهدت تحسنا مقارنة مع نتائج السنة الماضية التي لم تتجاوز فيها نسبة النجاح العامة في الدورتين حوالي الـ34 بالمائة ، رغم أنه تم إلغاء شروط الإسعاف بالنجاح هذا العام مما يعكس المستوى الحقيقي للمترشحين ورغم ان اغلب المترشحين بالجهة ( حوالي 60 بالمائة ) هم من شعبة الاداب ، وفق قوله.مراسلون/أم