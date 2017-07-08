التوقيع على اتفاقية للزيادة في أجور أعوان وكالات الاسفار بنسبة 6 بالمائة

Samedi 08 Juillet 2017



بــاب نــات - تم اليوم السبت، خلال موكب انتظم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية، بين الاتحاد الاتحاد التونسي للشغل، من جهة، والجامعة التونسية لوكالات الاسفار، من جهة ثانية، تقضي بالزيادة في أجور الاعوان العاملين في وكالات الاسفار بنسبة 6 بالمائة.



وتولى الامضاء على هذه الاتفاقية كل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار، محمد علي التومي.

وسيتم، بموجب هذه الاتفاقية، احتساب الزيادة في أجور أعوان وكالات الاسفار، بعنوان السنة الحالية، وذلك ابتداء من شهر ماي 2017، وفق ما أفاد به (وات)، رئيس جامعة وكالات الاسفار، محمد علي التومي.









Publié le:2017-07-08 20:05:55

