وفد برلماني افريقي في زيارة إلى تونس لتبادل التجارب في مجال النهوض بحقوق المرأة وتعزيز التضامن والتشبيك بين نساء افريقيا

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 22:20:22

- أكد المتدخلون من ممثلي البرلمان الافريقي، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الوطني للمراة التونسية بحضور مجموعة من مكونات المجتمع المدني، أن الهدف من زيارة تونس يكمن بالخصوص في التحسيس بضرورة دفعها نحو المصادقة على بروتوكول « موبوتو » المتضمّن لحقوق النساء الافريقيات، فضلا عن تبادل التجارب في مجال النهوض بحقوق النساء والدّفاع عنهن وتعزيز التضامن والتشبيك بين نساء افريقيا.كما تتنزل هذه الزيارة، وفق ممثلي الوفد الافريقي الذي تكون من رئيسة لجنة المراة والاسرة والشباب وذوي الاعاقة بالبرلمان الافريقي ونائب رئيس اللجنة ومقررتها وعضو ممثل عن المجموعة النسائية بالبرلمان الافريقي الى جانب مستشارة اللجنة، في إطار توجه البرلمان الافريقي نحو صياغة وثيقة مرجعية حول تجارب دعم حقوق النساء في دول افريقيا ومن بينها تونس، إضافة إلى تاسيس شبكة نسائية في البرلمان التونسي، وفق ما نشره الاتحاد على صفحته الرسمية على « الفايسبوك ».من جهتها ثمّنت رئيسة لجنة المراة والاسرة والشباب وذوي الاعاقة بالبرلمان الافريقي دور الاتحاد في النهوض بالنساء التونسيات والدفاع عن حقوقهن الى جانب باقي مكونات المجتمع المدني، مؤكدة انها تجربة ثرية ومميزة ساهمت في ريادة النساء التونسيات وتفرّدهن مما جعل المرأة التونسية النموذج الافضل والمثال الذي يحتذى به.ومثل هذا اللقاء مناسبة لممثلي البرلمان الافريقي، اطلعتهم خلالها عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية هادية بالرجب، على أهداف الاتحاد وأنشطته وبرامج عمله ومشاريعه على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب دوره النشيط في النهوض بحقوق النساء والدفاع عنهن.واستمعت الحاضرات، أيضا، إلى تجارب بعض الجمعيات النسائية في مجال مناصرة حقوق النساء وما قاموا به قبل واثناء وبعد الثورة وخاصة مشاركتهن في صياغة الدستور.