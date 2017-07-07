منحى ايجابي لبورصة تونس بدء معاملات الجمعة

وتطورت اسعار البنك العربي لتونس بنسبة 41ر4 بالمائة وسعر 49ر4 دينار للسهم الواحد تلاه مصنع الورق الخشبي بالجنوب وشركة المنتجات الصحية "ليلا" بنسب بلغت على التوالي 33ر4 بالمائة (13ر3 د) و16ر4 بالمائة (15 د).
في المقابل، تراجعت اسعار "سانيماد" بنسبة 59ر5 بالمائة (71ر3 د) تماما مثل شركة التامين "ستار" والتجاري بنك اللذين تقهقرا على التوالي بما يعادل 50ر4 بالمائة (42ر118 د) و72ر3 بالمائة (60ر33 د).
Publié le:2017-07-07 10:49:19
Par:zama9tel (Tunisia )
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