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Economie

منحى ايجابي لبورصة تونس بدء معاملات الجمعة

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - اتسم اداء بورصة الاوراق المالية بتونس، بمنحى ايجابي بدء حصة، الجمعة، ليتقدم مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 22ر0 بالمائة ويصل الى مستوى 48ر149 6 نقطة في خضم حجم معاملات في حدود 037ر1 مليون دينار (م د)، وفق الوسيط بالبورصة "مينا كابتل".

وتطورت اسعار البنك العربي لتونس بنسبة 41ر4 بالمائة وسعر 49ر4 دينار للسهم الواحد تلاه مصنع الورق الخشبي بالجنوب وشركة المنتجات الصحية "ليلا" بنسب بلغت على التوالي 33ر4 بالمائة (13ر3 د) و16ر4 بالمائة (15 د).
في المقابل، تراجعت اسعار "سانيماد" بنسبة 59ر5 بالمائة (71ر3 د) تماما مثل شركة التامين "ستار" والتجاري بنك اللذين تقهقرا على التوالي بما يعادل 50ر4 بالمائة (42ر118 د) و72ر3 بالمائة (60ر33 د).





Publié le:2017-07-07 10:49:19

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