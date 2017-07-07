Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 09:48:46

- سيتم اليوم تنفيذ قرار غلق مقهي سيدي الشبعان بسيدي بوسعيد بعد صدور قرار غلقها يوم أمس الخميس على خلفية الترفيع فى الاسعار والبيع المشروط والمخالفات الصحية بالاضافة الى أن صاحبها يقوم بتقديم وجبات للاكل بينما هو متحصل على رخصة مقهى بحسب ما أكده مصدر من ولاية تونس لاذاعة شمس أف أم.وسيبقى قرار الغلق ساري المفعول إلى حين استيفاء المقهى للشروط المطلوبة والتزامه بالرخصة الممنوحة له.