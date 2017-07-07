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Economie

اليوم تنفيذ قرار غلق مقهي سيدي الشبعان بسيدي بوسعيد

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - سيتم اليوم تنفيذ قرار غلق مقهي سيدي الشبعان بسيدي بوسعيد بعد صدور قرار غلقها يوم أمس الخميس على خلفية الترفيع فى الاسعار والبيع المشروط والمخالفات الصحية بالاضافة الى أن صاحبها يقوم بتقديم وجبات للاكل بينما هو متحصل على رخصة مقهى بحسب ما أكده مصدر من ولاية تونس لاذاعة شمس أف أم.
وسيبقى قرار الغلق ساري المفعول إلى حين استيفاء المقهى للشروط المطلوبة والتزامه بالرخصة الممنوحة له.




Publié le:2017-07-07 09:48:46

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4 de 4 commentaires pour l'article 144992

Zama9tel  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 10h 55m |           
ثورة..ثورة ..حتى النصر..

Lahache  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 10h 45m | Par           
يمشي الحفل و يجي الغافل Moi aussi je suis allé à 2 ou trois reprises pour accompagner des visiteurs étrangers, j'étais à chaque fois déçu , le prix exorbitant n'est pas justifié (الناس عدهم يقعدوا في أحضان بعضهم من ضيق المكان ), le verre du thé vous colle aux doigts, ...toute façon dans ce café (celui de la photo) on essaie de croire qu'on se détend et au fond mille idées vous empêchent de se "detresses". A sidi bousaid, il prévoir de se stresser un peu pour le stationnement de sa voiture et mettre la main dans la poche pour les "assassets parking" prévoir 5 dinars

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 10h 00m |           
Bon débarras

Le gérant se comporte comme s'il gerait le Ritz

Hamedmeg  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 09h 58m | Par           
القد تأخر كثيرا قرار الغلق هذا ، لقد كانو يعتقدون أنه لا أحد سيتجرأ على غلق هذه المقهى خصوصا في فصل الصيف و هي أحد الوجهات الهامة للسياح ، شكرا على هذا القرار الجريئ و أتنمنى أن يشمل مقاه آخرين ينتهجون نفس الأسلوب في المعاملات



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