نحو احداث خط جوي بين سردينيا وطبرقة

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 14:51:57

- مثل تسيير شركة خطوط جوية ايطالية لرحلة بين سردينيا ومدينة طبرقة (شمال غرب) محور جلسة عمل التامت الخميس بتونس، وجمعت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق بوفد من رجال الاعمال الايطاليين عن غرفة التجارة والصناعة بسردينيا وحضره سفير ايطاليا بتونس ورئيس غرفة المصدرين.واكدت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة السياحة، منى مثلوثي غليس، في تصريح لـ"وات"، انه يمكن احداث الخط الجوي سردينيا/طبرقة، في غضون الاسابيع القادمة وذلك بعد الاتفاق مع وزارة النقل.واضافت المتحدثة ان "الهدف المنشود يتمثل في دعم علاقات الشراكة بين بلدان جنوب اوروبا وبلدان شمال افريقيا باعتبار ان الجزائرين يستفيدون، كذلك، من هذا الخط كما من شأنه ان يساهم في دفع التدفق السياحي والتجاري بين ضفتي المتوسط".وافاد ذات المصدر ان رجال الاعمال الايطاليين اكدوا استعدادهم للارتقاء بالاستثمارات في منطقة طبرقة المعروفة بتنوع منتوجها السياحي (ثقافي وبيئي وشاطئي... ) .وقال رئيس غرفة المصدرين، رفيق بن جدو، ان الخط سردينيا طبرقة، سيسير في البداية بطائرات بطاقة 30 مقعدا في انتظار تطور عدد المسافرين.وتحدث عن مشروع اخر منتظر في اطار هذه الشراكة ويتعلق بجذب السياح الصينيين، الذين يزورون سردينيا، نحو تونس عبر هذا الخط.واعتبر بن جدو ان هذا التعاون التجاري والسياحي كفيل بتطوير الاستثمارات في طبرقة مشيرا الى ان رجل اعمال ايطالي ينتظر، حاليا، استكمال الاجراءات الديوانية لاطلاق ثلاث وحدات لانتاج حلوى "نوقة" والشوكولا والمثلجات بطبرقة."وسيساهم هذ المشروع الذي تصل استثمارات الى 5 ملايين دينار في احداث 30 موطن عمل في مرحلة اولى على ان يبلغ عددها 130 موطن عمل في غضون سنتين من النشاط"، وفق قوله مبينا ان المستثمر الايطالي تلقى حتى الان 2700 مطلب عمل.