''توننداكس'' يتخذ منحى تنازليا بدء معاملات الخميس

وتميز اداء مصنع الورق الخشبي بالجنوب محققا اعلى ارتفاع في حدود 65ر3 بالمائة وسعر 40ر3 دنانير (د) للسهم الواحد فيما ربحت اسهم العالمية لتوزيع السيارات ما يعادل 99ر2 بالمائة (44ر3 د) وتقدمت اسعار اسهم "سيرياليس" بدورها بنسبة 98ر2 بالمائة (14ر4 د).
في المقابل، تراجع سهم الشركة التونسية للبنك بنجو 36ر5 بالمائة (88ر3 بد) وكذلك "الكتروستار" بنسبة 49ر4 بالمائة (61ر3 د) فيما خسرت اسهم شركة اسمنت بنزرت ما قدره 26ر4 بالمائة (92ر2 د).
Publié le:2017-07-05 11:08:18
Par:jamjam (Tunisia )
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