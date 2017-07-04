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Politique

الاتفاق على ارسال أطباء تونسيين الى السعودية في اطار نظام الطبيب الزائر لتأطير وتدريب الاطباء السعوديين

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - عقدت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة اليوم الثلاثاء بتونس جلسة عمل مع وكيل وزارة الصحة والموارد البشرية السعودي، عبد الرحمان العبان، تم خلالها الاتفاق على مزيد دعم التعاون الثنائي في المجال الصحي.

واتفق الطرفان على ارسال أطباء تونسيين الى المملكة العربية السعودية، في اطار نظام الطبيب الزائر من أجل تأطير وتدريب الاطباء السعوديين لمدة تدوم ثلاثة أشهر، فضلا عن ارسال اطارات طبية نسائية تونسية، خاصة وان المملكة العربية السعودية تفتقر الى العنصر النسائي في المجال الطبي.

وأكدت وزيرة الصحة بالمناسبة السعي الى تسهيل عملية انتداب الاختصاصات شبه الطبية التونسية بالمملكة العربية السعودية، مشيرة الى ضرورة العمل على معادلة الشهائد الاكاديمية لهذا الاختصاص، الذي يدرس لمدة أربع سنوات في المملكة العربية السعودية مقابل ثلاث سنوات في تونس، وذلك من خلال اضافة سنة للتدريب وستة أشهر لدراسة اللغة الانقليزية.
ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الصحة والموارد البشرية بالسعودية في تصريح ل"وات"، بكفاءة الموارد البشرية التونسية في قطاع الصحة، معربا عن الأمل في ان يقع تنفيذ ما وقع التوصل اليه خلال هذه الجلسة في القريب العاجل.
اج/دلال



Publié le:2017-07-04 12:51:00

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