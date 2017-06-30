التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون بين تونس والكامرون في اختتام أشغال لجنة متابعة نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 12:11:41

- اختتمت أشغال لجنة متابعة نتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية الكامرونية المنعقدة بتونس خلال شهر مارس 2016، بالتوقيع على أربع اتفاقيات تعاون في مجالات التعليم العالي والصحة الإنجابية والتنظيم العائلي والتنمية التكنولوجية والصناعية والثقافة والفنون.وأشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي رفقة نظيره الكامروني مبالا مبالا، أمس الخميس على اختتام أشغال هذه اللجنة المنعقدة بياوندي.وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن الجهيناوي أجرى ، في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى ياوندي يومي 28 و29 جوان الجاري، لقاءين مع كل من رئيس الجمعية الوطنية كافايي ييغي دجبريل ورئيس مجلس الشيوخ نيات نجيفنجي مارسيل، تناولا واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وخصوصا في مجال العمل البرلماني.وأكد خميس الجهيناوي لرئيسي غرفتي البرلمان الكامروني حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع بلدان إفريقيا وخاصة مع الكامرون التي تعتبر شريكاً أساسيّاً لتونس في منطقة وسط إفريقيا، لافتا في هذا الصدد إلى أنه بإمكان تونس أن تمثّل قاعدة لرجال الأعمال الكاميرونيين لاستكشاف أسواق جديدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.من جهتهما نوها رئيسا غرفتي البرلمان الكامروني بالتجربة البرلمانية التونسية، وأبديا حرص بلادهما على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين من خلال اللجنة البرلمانية التونسية الكامرونية التي تم إحداثها لدعم التشاور وتبادل التجارب والخبرات.كما بينا أهمية تعزيز تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين لدعم علاقات التعاون جنوب جنوب، مؤكدين رغبة بلادهما في الاستفادة من التجارب والخبرات التونسية في مجالات الفلاحة والسياحة والتكوين.