رئيس الجمهورية يشرف على موكب تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر

وقد حضر الموكب وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، ومفتي الجمهورية، ورؤساء المنظمات الوطنية، وعدد من رؤساء الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس للدول الإسلامية، وعدد من رؤساء الكتل النيابية، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للجيوش، والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي.
Publié le:2017-06-29 18:31:19
Par:lassaadthabet (Tunisia ) Par Mobile
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