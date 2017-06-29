التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للفرنكوفونية محور لقاء بين رئيس الجمهورية والأمينة العامة للمنظمة

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 15:36:37

- أكّدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، "ميشال جان"، في لقائها اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عزم المنظمة تعزيز التعاون مع تونس في عديد المجالات خاصة منها التكوين المهني وتقوية قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال وبعث المشاريع.وعبّرت الأمينة العامة للمنظمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن سعادتها بزيارة تونس، إحدى البلدان المؤسسة لمنظمة الفرنكوفونيّة، وثمّنت النجاحات التي حققتها التجربة الديمقراطية التونسية بفضل اعتمادها على نهج الحوار والتوافق لبناء مستقبل أفضل خاصة للشباب، معتبرة أنّ هذه التجربة الفريدة من نوعها يمكن أن تكون مصدر إلهام لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية التزام تونس بمواصلة ترسيخ البناء الديمقراطي، مبرزا تطلع البلاد إلى مزيد دعم شركائها من الدول والمنظمات.وأضاف أنّ الفضاء الفرنكوفوني يوفر فرصا مناسبة لمزيد تعزيز التعاون والتبادل بين الدول المنتمية إليه، معتبرا أنّ مستوى التعاون بين تونس والمنظمة سيشهد في الفترة القادمة نسقا حثيثا في أفق استعداد البلاد (تونس) لاحتضان قمة منظمة الفرنكوفونية سنة 2020، التي تتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشائها.يشار إلى أن الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية تؤدّي زيارة إلى تونس من 27 جوان إلى 01 جويلية 2017.